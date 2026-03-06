El Bolsón estará presente en el Mundial de Motocross MXGP Argentina 2026

El destino El Bolsón participará del MXGP Argentina 2026, uno de los eventos internacionales más importantes del motocross, que se realizará los días 7 y 8 de marzo en el circuito Bariloche MX Race Track.

Nuestra localidad formará parte del Stand de Activación de RN Turismo dentro de la globa de ATUR, espacio institucional donde distintos destinos de la provincia promocionarán su oferta turística ante miles de visitantes que llegarán al evento.

El stand estará abierto desde las 9:00 hs hasta el cierre de cada jornada, y contará con acciones de promoción turística, información del destino, sorteos y degustaciones de productos regionales.

Participan junto a El Bolsón los destinos y organismos: El Manso, Las Grutas, Dina Huapi, Ñirihuau, Sierra Grande, Viedma, Villa Llanquín, Tren Patagónico y el Mercado Artesanal Punto Río Negro.

El MXGP Argentina reúne a los mejores pilotos del mundo de las categorías MXGP y MX2, con transmisión internacional y presencia de público de distintos países, consolidándose como una vidriera estratégica para la promoción turística de la Patagonia.

Desde ATEB – Agencia de Turismo El Bolsón, invitamos a quienes asistan al evento a acercarse al espacio de Río Negro Turismo y conocer las propuestas de nuestro destino.

Nos vemos en el Mundial de Motocross.