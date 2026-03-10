El Bolsón: este sábado se realizará una nueva venta de pescado del Golfo San Matías

Noticias Del Bolson marzo 10, 2026


La Municipalidad de El Bolsón, a través de la Secretaría de Producción y Empleo, informa que este sábado 14 de marzo se realizará una nueva jornada de venta de pescado fresco proveniente del Golfo San Matías.

La actividad tendrá lugar desde las 9 horas en calle Onelli, frente a la Feria Franca, y se extenderá hasta agotar stock.

Durante la jornada, vecinos y vecinas podrán adquirir distintos productos del mar como pez gallo, merluza, cazuela de mariscos, hamburguesas de pescado, langostinos y mejillones, contando además con todos los medios de pago disponibles.

Esta iniciativa busca acercar productos frescos y de calidad a la comunidad, al tiempo que promueve el consumo regional y el fortalecimiento de la economía local.











