El Bolsón: este sábado se realizará una nueva venta de pescado del Golfo San Matías

La Municipalidad de El Bolsón, a través de la Secretaría de Producción y Empleo, informa que este sábado 14 de marzo se realizará una nueva jornada de venta de pescado fresco proveniente del Golfo San Matías.





La actividad tendrá lugar desde las 9 horas en calle Onelli, frente a la Feria Franca, y se extenderá hasta agotar stock.





Durante la jornada, vecinos y vecinas podrán adquirir distintos productos del mar como pez gallo, merluza, cazuela de mariscos, hamburguesas de pescado, langostinos y mejillones, contando además con todos los medios de pago disponibles.





Esta iniciativa busca acercar productos frescos y de calidad a la comunidad, al tiempo que promueve el consumo regional y el fortalecimiento de la economía local.