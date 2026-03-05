El Bolsón inauguró la puesta en valor de la Plaza “Pioneros del Turismo” y homenajeó a Olga Nasif





En un acto encabezado por el intendente Pogliano, la Municipalidad de El Bolsón inauguró hoy la puesta en valor de la Plaza “Pioneros del Turismo” y descubrió el cartel que renombra este espacio público en homenaje a Olga Nasif, pionera en la promoción turística de la localidad. La obra se concretó mediante una articulación público-privada, con el objetivo de jerarquizar este espacio y reconocer a quienes comenzaron a mostrarle al mundo todo lo que El Bolsón tiene para ofrecer.





El acto fue presidido por el intendente Bruno Pogliano, quien destacó el legado de quienes sentaron las bases del desarrollo turístico local. “Es un orgullo poder estar en esta inauguración tan especial, porque tiene que ver con una persona muy querida en El Bolsón, que dejó su huella en nuestra localidad y que tuvo la primera oficina de turismo del pueblo”, expresó.





El jefe comunal también subrayó la visión que Nasif tuvo en los inicios del turismo en la región. “Olga fue una adelantada para su época, una persona que pudo soñar y pensar ese El Bolsón turístico que hoy se consolida y que para aquellos tiempos era difícil de imaginar”, señaló.





Emocionada, Olga Nasif agradeció el reconocimiento y el acompañamiento de la comunidad. “Quiero agradecerles por este momento tan emblemático para mí. Gracias a mi familia que me tiene espiritualmente en pie y a mi querido pueblo que me brindó tanta confianza y tanto cariño”, expresó.





El acto contó con la participación de vecinos, instituciones y familiares de Nasif, quienes acompañaron este homenaje que busca mantener vivo el legado de quienes fueron pioneros en el desarrollo turístico de El Bolsón