El boxeo de El Bolsón se prepara para nuevas veladas y desafíos fuera de la localidad

El entrenador Claudio “Pocho” Marihuán confirmó que dos púgiles de la Escuela Municipal pelearán este fin de semana en Esquel y que el 4 de abril se organizará un festival amateur en El Bolsón. Además, adelantó que Dylan podría disputar su última pelea amateur antes de pasar al profesionalismo.





La actividad del boxeo en El Bolsón continúa en movimiento y con varios compromisos en el horizonte. El entrenador de la Escuela Municipal de Boxeo, Claudio “Pocho” Marihuán, confirmó que este viernes 13 dos jóvenes púgiles de la localidad viajarán a Esquel para participar de una velada boxística.





“Este fin de semana tenemos una velada en Esquel donde van a pelear dos chicos de la Escuela Municipal de Boxeo, representando a El Bolsón”, explicó el entrenador, detallando que el festival comenzará a partir de las 21 horas.

Según indicó Marihuán, se trata de una invitación realizada por una escuela de boxeo de esa ciudad chubutense, en el marco de un festival amateur. “Todavía no se empezaron los campeonatos provinciales ni patagónicos, así que por ahora estamos participando en veladas por invitación”, aclaró.





En paralelo, el equipo ya trabaja en la organización de una nueva fecha en la localidad. El próximo 4 de abril se realizará un festival de boxeo amateur en El Bolsón, con la intención de reunir púgiles de distintos puntos de la provincia.





“Estamos trabajando para hacer una gran velada y traer gente de toda la provincia. Serán todos boxeadores amateurs porque traer profesionales hoy tiene un costo muy alto”, explicó.





Mariluán también destacó el crecimiento de la Escuela Municipal de Boxeo, que continúa funcionando con una importante cantidad de jóvenes. Actualmente hay alrededor de 20 boxeadores que participan en el nivel competitivo, aunque se espera que ese número aumente cuando comiencen formalmente las actividades municipales.





“Hoy tenemos unos 20 chicos compitiendo y cuando arranquen todas las actividades de las escuelas municipales seguramente vamos a tener entre 30 y 40 entrenando”, señaló.





El entrenador subrayó además el rol social del boxeo, especialmente en los jóvenes. “Muchas veces la escuela de boxeo saca al pibe de la calle. Acá lo importante es tener ganas de entrenar. Lo único que se pide es un certificado de salud y un seguro”, explicó.





En ese sentido, también buscó desmitificar la idea de que se trata de un deporte violento. “Hoy el boxeo es uno de los deportes con más disciplina. Arriba del ring pelean, pero terminan la pelea, se abrazan y después comparten. No es un deporte violento como muchos creen”, remarcó.





Respecto a los púgiles que se destacaron el año pasado, Marihuán adelantó que Dylan podría disputar su última pelea como amateur en el festival del 4 de abril. “Ya presentamos todos los papeles en la Federación Argentina de Box para que pase al profesionalismo, así que es muy probable que esa sea su última pelea amateur”, indicó.





En tanto, sobre el boxeador Torres, explicó que continúa entrenando con expectativas de participar en competencias importantes durante el año. “Estamos esperando y preparándolo porque se vienen los provinciales y queremos llegar bien”, concluyó.