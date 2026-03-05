El Concejo Deliberante abrió el periodo 2026



El Concejo Deliberante de El Hoyo llevó adelante ayer la primera sesión ordinaria del período 2026, con la presencia de la totalidad de los concejales. La apertura formal contó con la palabra del intendente César Salamín y los ediles pidieron al Ejecutivo que informe las acciones realizadas tras la emergencia ígnea iniciada el 5 de enero.





En el inicio de la sesión, fue el intendente de la ciudad, César Salamín, quien tomó la palabra e hizo un repaso de su gestión durante 2025, destacó el trabajo realizado durante la emergencia ígnea que sufrió El Hoyo durante enero y remarcó obras importantes para este 2026. Luego se realizaron las elecciones de autoridades, dando cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente.





Mientras que en Hora de Preferencia, se sancionó una Comunicación en la que insta al Departamento Ejecutivo Municipal a informar las acciones realizadas en el marco de la emergencia ígnea iniciada el 5 de enero, en cumplimiento de la Ley XVI Nº 46 y de las ordenanzas vinculadas a la gestión del riesgo y la prevención de incendios, entre ellas las referidas al COEM, la Coordinación de Protección Civil y Desarrollo Social, la Emergencia Ígnea, el Protocolo de Uso del Fuego, la compra de kits forestales y la declaración de emergencia en la localidad, con el objetivo de garantizar que la ciudadanía conozca las medidas adoptadas para reducir riesgos ante incendios forestales.





Proyecto del Ejecutivo:

1. Nota N°020/26 Proyecto de Ordenanza "Adjudicación en venta a favor del Sr. Roberto Coronado". A Comisión de Planeamiento.

2. Nota N°028/26 Proyecto de Ordenanza "Adhesión de la Ley Provincial III N°49". A Comisión de Hacienda.











