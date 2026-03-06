El Concejo Deliberante aprobó la prórroga de la emergencia económica en El Bolsón



La medida busca resguardar las finanzas municipales y garantizar la continuidad de los servicios básicos frente a juicios heredados de gestiones anteriores. La medida busca resguardar las finanzas municipales y garantizar la continuidad de los servicios básicos frente a juicios heredados de gestiones anteriores.





En una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de El Bolsón, los concejales aprobaron la prórroga de la emergencia económica del municipio, una herramienta que permitirá ordenar las finanzas locales y afrontar compromisos judiciales sin afectar el funcionamiento del Estado.





Tras la sesión, el concejal Lucas Castillo explicó que la convocatoria fue realizada por el presidente del cuerpo a partir de una solicitud formal del Poder Ejecutivo municipal.





“Tuvimos la primera sesión, que en realidad es una sesión especial que llamó el presidente del Concejo a través de una nota que ingresó el Poder Ejecutivo para extender la prórroga de la emergencia económica y cuidar los bienes y el patrimonio de todos los vecinos de la localidad de El Bolsón”, señaló.

La medida apunta principalmente a ordenar el pago de distintos juicios que el municipio mantiene desde hace años. Según explicó el edil, la prórroga no implica dejar de cumplir con esas obligaciones, sino establecer mecanismos que permitan afrontarlas sin comprometer los servicios municipales.





“No es que uno no quiere pagar. Nosotros heredamos algunos juicios de gestiones anteriores que hoy está pagando el vecino de El Bolsón. Lo que resguardamos es poder seguir cumpliendo con los servicios básicos de la municipalidad sin que estos juicios afecten el funcionamiento del Estado”, indicó.





Castillo también remarcó que varios de estos litigios vienen de larga data y han impactado directamente en los recursos del municipio, incluso en ingresos provenientes de coparticipación y del pago de tasas por parte de los vecinos.





En ese contexto, explicó que el objetivo es avanzar en acuerdos que permitan cancelar las deudas en cuotas y negociar condiciones razonables con acreedores y empresas involucradas.





“Siempre se trata de resguardar que se pague en cuotas y llegar a acuerdos con las empresas o acreedores que están esperando su pago. Pero sabemos que en algunos casos hay excesos de intereses y eso puede afectar mucho el funcionamiento del municipio”, advirtió.





Finalmente, el concejal sostuvo que la prioridad del Concejo Deliberante y del Ejecutivo es proteger los recursos públicos y garantizar la prestación de los servicios esenciales para la comunidad.





“Lo que siempre tratamos de resguardar es cumplir con el vecino que paga sus tasas todos los días y que, lamentablemente, por cuestiones anteriores, hoy se ve afectado por estos juicios”, concluyó.





Si querés, también puedo prepararte una segunda versión un poco más “de impacto” para portada del diario, con un título más fuerte y más ritmo periodístico.