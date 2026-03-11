El fin de la "pesadilla digital”

Lo que comenzó como una campaña de desprestigio en Facebook terminó con una condena penal firme. La Fiscalía de Lago Puelo, alcanzó un acuerdo de juicio abreviado con la Defensa, que fue homologado en una resolución judicial. Diego Gabriel "Pipo" Arias, un hombre que utilizó la tecnología como un arma para intentar destruir la vida personal y económica de una mujer en la localidad de El Maitén, fue declarado autor penalmente responsable de coacción y desobediencia a la autoridad. Además de la condena se le incautó el teléfono celular que utilizó para cometer esos hechos.

La estrategia de la Fiscalía: rapidez y protección

El caso llegó a su fin mediante un juicio abreviado, una herramienta procesal impulsada por el funcionario de fiscalía Natanael Yamil Abad. Esta modalidad permitió que Arias aceptara su culpabilidad de inmediato, logrando una condena firme sin que la víctima tuviera que pasar por el desgaste de un juicio oral y volver a revivir el trauma frente a su agresor.

Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que, en casos de violencia de género digital, actuar rápido es fundamental para frenar el "desmantelamiento psíquico" que sufren las víctimas.

De Facebook al asedio físico

La investigación judicial reconstruyó paso a paso el accionar de Arias:

Ataque Económico: En junio de 2024, Arias creó un perfil falso en Facebook para difamar al centro de estética de la víctima. El objetivo era claro: asfixiarla económicamente para quitarle su independencia. Extorsión Sexual: La Fiscalía logró recuperar mensajes de Messenger y WhatsApp donde la violencia escaló. "Seré tu peor pesadilla hasta que te vayas de El Maitén", amenazaba Arias. El sujeto llegó a condicionar el cese de los ataques digitales a cambio de favores sexuales, enviando mensajes de una crudeza absoluta. Desprecio por la Ley: Incluso cuando la mujer estaba en la Comisaría de la Mujer haciendo la denuncia, Arias seguía llamándola. Más tarde, violó las órdenes de prohibición de acercamiento y llegó a perseguirla físicamente en un auto gris cerca del puente sobre el Río Chubut.

La tecnología al servicio de la verdad

Para romper el anonimato detrás de los perfiles falsos, la División Policial de Investigaciones (DPI) y la Fiscalía realizaron un trabajo de "cirugía digital":

Cruzaron datos con operadoras de telefonía y con la empresa Meta (Facebook).

Secuestraron el celular de Arias.

Recuperaron chats y capturas de pantalla que el agresor creía haber borrado.

Una condena con mensaje social

Arias fue condenado por coacción simple y desobediencia a la autoridad. Aunque la víctima decidió mudarse a Bariloche para recuperar su paz, la sentencia marca un precedente: el espacio digital no es zona liberada.