El Gobierno nacional dispuso la quita de subsidios al gas

Hasta el momento, los hogares argentinos estaban organizados en tres categorías: N1 (altos ingresos), N2 (bajos ingresos) y N3 (ingresos medios). Con la reciente disposición, esta clasificación deja de tener vigencia. En la práctica, esta modificación implica que una parte considerable de los sectores medios dejará de percibir la totalidad o una porción de los subsidios que, hasta la fecha, funcionaban como un alivio frente a las tarifas de los servicios.





El fin de la Tarifa Social

El programa de Tarifa Social Federal de Gas, que contemplaba diversos beneficios para los usuarios, también ha llegado a su fin. Dicho esquema incluía:





Bloques de consumo subsidiado.

Descuentos totales o parciales en el valor del gas y su transporte.

Reducciones en los cargos fijos.

A partir de la nueva resolución, todas estas asistencias serán absorbidas por el denominado Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), cuyos criterios de aplicación aún se encuentran pendientes de reglamentación detallada.

