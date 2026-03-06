El Manso presente en un evento mundial, MXGP Argentina 2026.

Este fin de semana, 7 y 8 de marzo, El Manso participará dentro del stand institucional de Río Negro Turismo en el marco del MXGP Argentina 2026, que se realizará en el Bariloche MX Race Track.





Durante ambas jornadas, el espacio de promoción provincial reunirá a distintos destinos y organismos de la provincia que estarán presentando sus territorios, experiencias y propuestas.





El Manso formará parte de este espacio junto a Las Grutas, El Bolsón, Dina Huapi, Ñirihuau, Sierra Grande, Viedma, Villa Llanquín, Tren Patagónico y el Mercado Artesanal Punto Río Negro, compartiendo información sobre nuestro valle, su naturaleza y su comunidad.





La participación se realiza a través de la Agencia de Turismo Río Negro (ATUR), dentro de las acciones de promoción turística de la provincia.





Seguimos trabajando para que El Manso esté presente en espacios estratégicos de difusión del territorio.