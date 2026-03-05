Empleo rionegrino: la Ley 80/20 muestra sus primeros resultados

La titular de la cartera subrayó que la normativa “está funcionando muy bien” y que actualmente atraviesa “una experiencia muy fuerte con el proyecto Duplicar Norte”, iniciativa vinculada al desarrollo energético que conecta la provincia de Neuquén con Catriel y se extiende hacia Allen.







Los grandes proyectos que atraviesan Río Negro y generan miles de puestos laborales ya aplican la Ley 80/20 de Empleo Rionegrino, que garantiza que 8 de cada 10 empleos sean ocupados por trabajadores de la provincia. La secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, destacó la implementación de esta herramienta y resaltó la articulación con los gremios y el sector privado.Avilez indicó que la implementación de la norma implicó un trabajo articulado entre el Estado provincial, los gremios y el sector privado para diseñar estrategias concretas de cumplimiento. “Tenemos que saber qué perfiles se van a requerir, en qué cantidad y en qué localidades, y empezar a pensar el desarrollo de las obras con trabajadores rionegrinos”, explicó.En ese marco, mencionó que el grupo Techint está lanzando junto al Gobierno provincial dos programas de formación vinculados al proyecto Duplicar Norte en Catriel, orientados al montaje eléctrico y al montaje mecánico. “Ya hay más de 100 inscriptos, en su mayoría jóvenes. Esto genera un impacto social en la comunidad, que es lo que queremos lograr con estos proyectos”, sostuvo.