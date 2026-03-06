Está cerrado el paso Cardenal Samoré: desbarrancó un camión que transportaba gas

El paso internacional Cardenal Samoré, que conecta Neuquén con Chile, debió cerrarse este viernes a primera hora de la mañana, a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en Chile.





El hecho ocurrió durante este jueves en la ruta internacional 215, que une la ciudad de Osorno con San Carlos de Bariloche, a la altura del sector Anticura, en las cercanías del paso fronterizo.

Según dio a conocer El Cordillerano, tras el siniestro, equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para controlar la situación y asistir al conductor del vehículo, quien había quedado atrapado en la cabina producto del impacto.





El mismo medio señaló que luego de un operativo de rescate, personal especializado logró liberar al chofer. Posteriormente fue asistido por los equipos de emergencia presentes en el lugar.





Por el momento, se investigan las causas que provocaron el accidente, mientras las autoridades trabajan en el sector para resguardar la seguridad en esta transitada ruta que conecta Chile con Argentina.





Por su parte, Vialidad Nacional confirmó este viernes que el paso Cardenal Samoré permanecerá cerrado durante toda la jornada "debido a la remoción de un vehículo con carga peligrosa siniestrado en el lado chileno".

El hecho ocurrió en la ruta internacional 215, en el lado chileno, lo que obligó al cierre del paso este viernes.El hecho involucró a un camión que transportaba gas y desbarrancó, lo que generó preocupación entre los conductores que circulaban por la zona debido al riesgo asociado a la carga.