Familiares de los jóvenes condenados en Lago Puelo denuncian irregularidades tras el veredicto del jurado popular

Luego de que un jurado popular declarara culpables a tres jóvenes de Lago Puelo, acusados de intento de homicidio y otros cargos contra un efectivo de la Policía del Chubut, los padres de los imputados hicieron públicas una serie de cuestionamientos sobre el desarrollo del juicio y adelantaron que recurrirán a instancias superiores de la Justicia provincial.

En diálogo con medios locales, Andrea Lozada, madre de uno de los jóvenes condenados, aseguró que durante el debate se produjeron irregularidades que, a su entender, no fueron debidamente consideradas por el jurado.

“Nosotros notamos ciertas irregularidades en cuanto al desarrollo de un montón de pruebas que presentó la fiscalía, pero que el jurado no tuvo en cuenta”, expresó, y agregó que incluso los propios testigos de la acusación “desarrollaron muchas cuestiones que eran muy claras al momento de resolver este caso”.

En la misma línea se manifestó Agustín Verón, padre de otro de los imputados y retirado de la Prefectura Naval. Desde su experiencia como exfuncionario, sostuvo que hubo fallas graves en las pericias presentadas.

“Me di cuenta que hubo muchas inconsistencias tanto en la fase pericial, porque no eran pruebas contundentes como para llegar a un resultado que el jurado tendría que haber evaluado como corresponde”, señaló.

Verón cuestionó especialmente los análisis vinculados a residuos de pólvora y ADN. “Se basaron en algo superficial. No había huellas digitales, no había rastro de pólvora y la perito no sabía fehacientemente a quién había entregado la muestra de ADN. Eso es una inconsistencia”, afirmó. También puso en duda la prueba relacionada con el arma: “El revólver estaba posado sobre el pasto, como si alguien lo hubiera dejado. No tenía tierra ni pasto, como debería tener si hubiera sido arrojado”.

Otro de los padres, Ricardo Cifuentes, también expresó su disconformidad con el fallo y fue más allá en sus apreciaciones. “Creemos realmente que esto fue todo armado, porque no hay prueba suficiente para que hoy los chicos estén donde están”, sostuvo. Cifuentes, quien también se identificó como empleado policial retirado, cuestionó el peritaje sobre el vehículo involucrado y el relato del efectivo denunciante.

“Me sorprende mucho que se diga que los disparos fueron desde atrás. Yo nunca me pararía delante de un vehículo como él dice, y además hay un testigo que afirmó que no escuchó el ‘alto policía’ que se mencionó”, indicó.

Visiblemente afectado, agregó: “Este hecho podría haber terminado de otra manera y hoy podríamos estar velando a nuestro hijo. Por eso nos sentimos muy impotentes con este resultado”.

Los familiares también señalaron supuestas irregularidades en el comportamiento del jurado durante el juicio. “Vimos al jurado haciendo gestos con los fiscales, que estaban muy cerca de ellos. A nosotros, como familiares, nos impidieron el ingreso a las audiencias desde el inicio de la causa”, denunciaron.

Consultados sobre la postura de sus hijos, los padres fueron categóricos. “No hay ninguna prueba contundente para decir que ellos son culpables de algún ilícito. No entraron a ninguna propiedad ni ejercieron violencia contra nadie”, remarcaron.

Finalmente, Andrea Lozada confirmó que el caso continuará en otras instancias judiciales. “Ahora tenemos una audiencia el viernes próximo, donde se dicta la sentencia, y después nuestro abogado va a apelar a otra instancia”, concluyó.