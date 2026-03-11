Incertidumbre por el futuro del CDI Amancay: advierten que el espacio de primera infancia podría no abrir este año



A pocas semanas de iniciado el ciclo lectivo 2026, el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Amancay, ubicado en el barrio Lomas del Medio de El Bolsón, atraviesa un momento de profunda incertidumbre. Su coordinadora, Teresa Cifuentes, advirtió que el espacio de primera infancia podría no abrir sus puertas este año por falta de recursos para sostener su funcionamiento.





Según explicó, la preocupación es grande entre quienes trabajan en el lugar y también entre las familias del barrio. “Estamos muy preocupados, angustiados de que este año no se va a poder abrir el espacio de primera infancia, ya que no podemos costear el mantenimiento ni las personas que laboran tener alguna ayuda para poder seguir trabajando”, expresó.





El CDI Amancay cumple un rol clave en la contención y cuidado de niños y niñas pequeños de la zona. Sin embargo, la situación económica y la falta de respuestas institucionales ponen en riesgo su continuidad. Cifuentes señaló que la demanda incluso creció en los últimos meses: actualmente hay al menos 15 familias interesadas en que sus hijos ingresen al espacio y continúan llegando consultas.





A pesar de que el ciclo lectivo comenzó hace varias semanas, el centro aún no pudo iniciar actividades. “No vamos a poder abrir porque no tenemos cómo seguir manteniendo el espacio”, remarcó la coordinadora.

Ante este escenario, desde el CDI solicitaron una reunión con el intendente de El Bolsón con el objetivo de encontrar una solución que permita sostener el funcionamiento del lugar. La nota formal fue presentada el año pasado, pero hasta el momento no obtuvieron respuesta. “Estamos a la espera de poder tener una reunión abierta con el intendente para poder buscar una solución. Mandamos una nota desde el año pasado y no hemos tenido respuesta”, explicó.





Mientras tanto, el equipo evalúa los pasos a seguir junto a las familias del barrio. Si la situación no se destraba en los próximos días, convocarían a una reunión con padres, vecinos y vecinas para analizar alternativas.





En medio de esta incertidumbre, el único anuncio reciente fue que el espacio recibirá nuevamente insumos para el comedor y merendero, que funcionaban junto al CDI. Sin embargo, esto no resuelve el problema de fondo: el sostenimiento del espacio educativo y el trabajo de las personas que allí se desempeñan.





Actualmente son nueve las trabajadoras que sostienen el lugar, muchas de las cuales durante los últimos años lo hicieron prácticamente “a pulmón”. “Hubo varias experiencias en las que estuvieron trabajando así, sacando cosas de nuestros hogares y con ayuda de vecinos. Pero este año la situación está muy complicada”, señaló Cifuentes.





Las trabajadoras buscan continuar con la tarea que realizan, no solo por la importancia social del espacio sino también porque representa una fuente de trabajo. “Nosotras queremos seguir laburando, porque es un trabajo. Por más que lo estábamos haciendo socialmente, igual ellas necesitan una ayuda o una contención”, remarcó.





El CDI Amancay atiende a niños y niñas de primera infancia del barrio Lomas del Medio. El año pasado egresaron cinco chicos que pasaron a sala de cinco en el sistema educativo formal y este año se renovaron esos lugares, además de sumarse nuevas solicitudes de ingreso.





El edificio donde funciona el centro también refleja el compromiso de la comunidad: fue construido gracias al esfuerzo conjunto de vecinos, familias y quienes integran el espacio. “Los papás saben la situación del jardín, saben cómo se mantenía el espacio. Hoy están angustiados, enojados. Lo que dicen es que hay un abandono hacia las infancias”, señaló la coordinadora.





Por el momento, desde el CDI aseguran que no recibieron asistencia ni del municipio ni de organismos provinciales. Tampoco prosperaron gestiones realizadas el año pasado con autoridades educativas para encontrar alguna forma de acompañamiento institucional.





Mientras esperan respuestas, la preocupación crece entre las familias del barrio, que ven en el CDI Amancay un espacio fundamental para el cuidado, la contención y el desarrollo de los más pequeños.