JSRN realizó su Asamblea partidaria y definió su proceso electoral interno de cara al vencimiento de los mandatos de sus autoridades.

Juntos Somos Río Negro llevó adelante hoy su Asamblea partidaria mediante la modalidad virtual, con la participación de 59 asambleístas, más del 80% de la totalidad, de las distintas localidades, apoderados y administrativos, en la que se abordaron distintos temas vinculados al funcionamiento institucional del partido y a la organización de su proceso electoral interno de cara al vencimiento de los mandatos actuales.





La reunión estuvo encabezada por el presidente de la Asamblea, Facundo Manuel López, quien coordinó el encuentro y sometió a consideración de los participantes cada uno de los puntos establecidos en el orden del día. Durante el desarrollo de la Asamblea, distintos miembros hicieron uso de la palabra planteando temas vinculados a la vida institucional del partido y a las diferentes situaciones y necesidades que se presentan tanto en el orden local como provincial.





Durante el encuentro, se aprobaron por unanimidad en primer lugar los balances partidarios y se avanzó en la promoción y puesta en funcionamiento de las Juntas partidarias municipales, que tendrán a su cargo la elección de sus respectivas autoridades en cada localidad.





Asimismo, la Asamblea resolvió por unanimidad convocar a elecciones internas partidarias para el domingo 10 de mayo del corriente, dejando expresamente establecido el cronograma electoral correspondiente.





En el mismo marco se aprobó por unanimidad la excepción respecto del requisito de antigüedad para la postulación a cargos partidarios y se resolvió la prórroga de mandatos de las actuales autoridades ante el vencimiento de los mismos, garantizando la continuidad institucional hasta la realización del proceso electoral interno.





También se delegaron por unanimidad facultades para convocar a elecciones internas en caso de ser necesario nominar candidatos a cargos públicos y se designaron los miembros encargados de firmar el acta correspondiente.





La Asamblea se desarrolló con total normalidad, fiel al estilo de Juntos Somos Río Negro, garantizando el amplio debate y la participación de todos aquellos asambleístas que hicieron uso de la palabra, entre ellos, referentes partidarios, legisladores provinciales, concejales e intendentes, en este último caso de Mainqué y Cipolletti, quienes realizaron un detallado análisis del trabajo que se viene llevando adelante entre municipios y provincia para sincerar el esquema de reparto de la coparticipación de impuestos y regalías hidrocarburíferas; a la vez que se coincidió en instar a continuar utilizando la virtualidad en futuras reuniones de trabajo partidario.