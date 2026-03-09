La Aldea se consagró campeón del torneo de verano de AFUCA tras una final vibrante



El campeonato de verano de la Liga AFUCA llegó a su fin con una final intensa y llena de emoción que coronó a La Aldea como campeón tras vencer a Arrayanes en la definición por penales, luego de igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario.





La jornada final se vivió con gran entusiasmo y una importante participación de equipos y jugadores de toda la Comarca Andina, consolidando nuevamente a la liga como uno de los espacios deportivos más convocantes del fútbol regional.





El presidente de AFUCA, José Alberto Almirón, destacó el clima deportivo de la jornada y contó una particular anécdota: ante la ausencia de último momento del árbitro designado, fue él mismo quien debió dirigir el encuentro decisivo. “Ayer fue un día muy lindo. Por esas oportunidades que da el fútbol, tuve que dirigir la final porque el árbitro tuvo un problema a último momento. Me calcé los cortos y salió un buen partido”, relató.





La final enfrentó a dos equipos muy parejos que protagonizaron un duelo atractivo. Arrayanes estuvo cerca del título, pero La Aldea logró empatar el encuentro sobre el final, a los 31 minutos del complemento, lo que llevó la definición a los penales, instancia en la que finalmente se quedó con el campeonato.





Almirón resaltó el nivel futbolístico mostrado a lo largo del torneo y especialmente en las instancias finales, donde también se destacaron equipos como Pura Química, Costanera entre otros. Según señaló, el campeonato demostró el crecimiento del fútbol regional y el compromiso de los jugadores que participan cada fin de semana.





El equipo campeón, La Aldea, cuenta con varios jugadores de experiencia, algunos con pasado en el fútbol federado y otros que formaron parte de planteles históricos de la región, lo que le permitió conformar un conjunto sólido y competitivo. Sin embargo, el dirigente también valoró el desempeño de Arrayanes, que “no tiene nada que envidiarle a nadie” y peleó el título hasta el último momento.





En cuanto a los premios, desde la organización se entregaron 500 mil pesos al campeón, 300 mil al subcampeón y 200 mil al tercer puesto, en el marco de un torneo corto que se disputó durante aproximadamente un mes.





De cara a lo que viene, Almirón adelantó que la liga ya trabaja en el próximo campeonato oficial, que contará con una amplia participación de equipos. Hasta el momento hay 20 equipos confirmados en la categoría A, 18 en la B, 14 en la C y 10 en el fútbol femenino, lo que supera los 50 equipos en competencia.





El objetivo de la organización es iniciar el nuevo torneo entre el 20 y el 21 de marzo, en un formato de campeonato largo que demandará un importante trabajo logístico para encontrar los espacios de juego y coordinar los encuentros de cada fin de semana. Según remarcaron desde AFUCA, el crecimiento sostenido de la liga refleja el fuerte arraigo que tiene el fútbol amateur en la región y el entusiasmo de cientos de jugadores que cada temporada vuelven a llenar las canchas de la comarca.



