La Cooperativa La Mosqueta convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de término

El encuentro se realizará el 28 de marzo en la sede social ubicada en Mallín Ahogado. Se tratarán estados contables de varios ejercicios, distribución de excedentes y renovación de autoridades.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 47° de la Ley 20.337, el Consejo de Administración de la Cooperativa Agrícola y de Consumo La Mosqueta Ltda. convoca a la Asamblea General Ordinaria Fuera de Término, que se realizará el 28 de marzo de 2026 a las 10 horas.

La reunión tendrá lugar en la sede social de la cooperativa, ubicada en Ruta 86, kilómetro 17, Pampa de Mallín Ahogado, El Bolsón, Río Negro.

Durante la asamblea se abordará el siguiente Orden del Día:

Designación de dos asambleístas para firmar el acta junto con la presidenta y el secretario. Lectura de los motivos por los cuales se celebra la Asamblea General Ordinaria fuera de término. Consideración de los Estados Contables, Memoria, Estado de Resultados, cuadros anexos, Informe de Auditoría e Informe de Sindicatura correspondientes a los ejercicios económicos: Nº 33 (año 2018)

Nº 34 (año 2019)

Nº 35 (año 2020)

Nº 36 (año 2021)

Nº 37 (año 2022)

Nº 38 (año 2023) Proyecto de distribución de excedentes. Tratamiento de ajuste de capital. Elección de tres consejeros titulares, síndico titular y síndico suplente.

Desde la cooperativa recordaron que la asamblea será válida iniciando una hora después de la fijada en la convocatoria, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.