La Municipalidad de El Bolsón advierte sobre un aviso falso de deuda

Noticias Del Bolson marzo 06, 2026

La Municipalidad de El Bolsón informa a vecinos, vecinas y comerciantes que se encuentra circulando un aviso de deuda falso que no fue emitido por el Municipio.

Desde la Secretaría de Hacienda se recuerda a la comunidad de revisar los avisos de pago y no brindar información personal ante este tipo de comunicaciones, ya que se trata de un documento apócrifo que busca generar confusión entre los contribuyentes.

Asimismo, se recomienda que ante cualquier duda o consulta, los vecinos y comerciantes se comuniquen directamente con el área de Hacienda de la Municipalidad o se acerquen personalmente a las oficinas municipales para verificar su situación tributaria por los canales oficiales.

Desde el Municipio se recuerda la importancia de verificar siempre la procedencia de este tipo de avisos y se reafirma el compromiso de continuar trabajando para proteger a la comunidad y prevenir posibles estafas.











Publicar un comentario

0 Comentarios

Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)