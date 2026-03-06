La Municipalidad de El Bolsón advierte sobre un aviso falso de deuda



La Municipalidad de El Bolsón informa a vecinos, vecinas y comerciantes que se encuentra circulando un aviso de deuda falso que no fue emitido por el Municipio. La Municipalidad de El Bolsón informa a vecinos, vecinas y comerciantes que se encuentra circulando un aviso de deuda falso que no fue emitido por el Municipio.





Desde la Secretaría de Hacienda se recuerda a la comunidad de revisar los avisos de pago y no brindar información personal ante este tipo de comunicaciones, ya que se trata de un documento apócrifo que busca generar confusión entre los contribuyentes.





Asimismo, se recomienda que ante cualquier duda o consulta, los vecinos y comerciantes se comuniquen directamente con el área de Hacienda de la Municipalidad o se acerquen personalmente a las oficinas municipales para verificar su situación tributaria por los canales oficiales.





Desde el Municipio se recuerda la importancia de verificar siempre la procedencia de este tipo de avisos y se reafirma el compromiso de continuar trabajando para proteger a la comunidad y prevenir posibles estafas.