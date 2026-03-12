La UFASTA amplía su oferta de carreras y cursos en el área de la COMUNICACIÓN



Las inscripciones están abiertas. La cursada inicia en ABRIL. Las inscripciones están abiertas. La cursada inicia en ABRIL.





La Universidad FASTA (UFASTA) Bariloche ofrece para 2025 una serie de opciones educativas orientadas al campo de la comunicación, con título oficial y validez nacional. Las carreras disponibles incluyen la Licenciatura en Comunicación Social, la Licenciatura en Comunicación Estratégica, la Licenciatura en Publicidad y Narrativas digitales y el Ciclo complementario en Diseño y Comunicación Transmedia.





Licenciatura en Comunicación Social El perfi del Licenciado en Comunicación Social de la Universidad FASTA apunta a desempeñarse en medios de comunicación, empresas, ONGs y organismos gubernamentales, asesorando y gestionando políticas de comunicación, crisis, campañas y marketing político. También está capacitado para crear, producir y gestionar contenidos para medios, así como ofrecer servicios de prensa y publicidad.





Plan de estudios e inscripciones disponible en https://www.ufasta.edu.ar/distancia/licenciatura-en comunicacion-social/ Licenciatura en Comunicación Estratégica Los licenciados en Comunicacion estratégica cuentan con habilidades en planificación, ejecución y seguimiento de acciones estratégicas, y aprenden a tener una visión integral de la cadena de valor de la comunicación, considerando también el impacto cultural de la creación, selección y distribución de mensajes. Plan de estudios e inscripciones en https://www.ufasta.edu.ar/distancia/licenciatura-en-gestion-de-la-comunicacion- estrategica/







Licenciatura en Publicidad y Narrativas Digitales El graduado de esta licenciatura estará capacitado para interpretar las necesidades de comunicación de sus clientes, asesorando el mejor camino para llegar con el mensaje estratégico. Desarrollará habilidades en la creación de contenido multimedia. Entenderá cómo contar historias de manera efectiva en el contexto digital para atraer audiencias y generar interacción. Podrá crear y ejecutar campañas publicitarias en plataformas digitales. Adquirirá habilidades para desarrollar estrategias de marketing digital efectivas. Aprenderá a analizar datos de usuarios y comportamientos en línea para tomar decisiones informadas sobre estrategias de comunicación y marketing. Información detallada de la carrera en https://www.ufasta.edu.ar/distancia/licenciatura-en-publicidad-y-narrativas- digitales/ Licenciatura en Publicidad y Narrativas Digitales El graduado de esta licenciatura estará capacitado para interpretar las necesidades de comunicación de sus clientes, asesorando el mejor camino para llegar con el mensaje estratégico. Desarrollará habilidades en la creación de contenido multimedia. Entenderá cómo contar historias de manera efectiva en el contexto digital para atraer audiencias y generar interacción. Podrá crear y ejecutar campañas publicitarias en plataformas digitales. Adquirirá habilidades para desarrollar estrategias de marketing digital efectivas. Aprenderá a analizar datos de usuarios y comportamientos en línea para tomar decisiones informadas sobre estrategias de comunicación y marketing. Información detallada de la carrera en https://www.ufasta.edu.ar/distancia/licenciatura-en-publicidad-y-narrativas- digitales/





El ciclo de Licenciatura en Diseño y Comunicación transmedia y el ciclo de Licenciatura en Periodismo duran un año y medio y apuntan a formar a aquellas personas graduadas de una carrera de nivel superior vinculada al área de la comunicación, cuyo título posea un mínimo de 1500 horas, y dos años y medio de duración.





Todas las carreras cuentan con un título oficial con validez nacional y la modalidad de exámenes finales presenciales en Bariloche.



