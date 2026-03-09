Legisladores del PJ–Nuevo Encuentro expresan rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares

El bloque de legisladores provinciales del PJ–Nuevo Encuentro presentó un proyecto de comunicación mediante el cual manifiesta su preocupación y rechazo al proyecto de reforma de la Ley Nacional conocida como “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación.





La iniciativa propone comunicar esta posición al Poder Ejecutivo Nacional y a las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, al tiempo que expresa el respaldo a la plena vigencia de la normativa actual, que establece los presupuestos mínimos destinados a la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos.





En los fundamentos del proyecto se recuerda que la Ley N° 26.639 se enmarca en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho a un ambiente sano y establece la obligación de las autoridades de garantizar su protección mediante estándares mínimos ambientales.





El bloque advierte que los glaciares y el ambiente periglacial cumplen funciones ecológicas e hidrológicas clave, entre ellas la regulación del ciclo del agua, la recarga de cuencas hidrográficas y la conservación de biodiversidad. Debido a su fragilidad, se trata de ecosistemas especialmente sensibles frente a actividades de alto impacto.





En ese sentido, señalan que el proyecto de reforma —que ya cuenta con media sanción del Senado— introduce cambios que podrían debilitar el régimen de presupuestos mínimos ambientales y alterar el funcionamiento del Inventario Nacional de Glaciares elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).





También se advierte que el ambiente no reconoce fronteras jurisdiccionales, por lo que decisiones unilaterales de una provincia podrían afectar recursos hídricos compartidos con otras jurisdicciones.





Finalmente, desde el bloque indicaron que la Cámara de Diputados de la Nación convocó el pasado 4 de marzo a una reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, donde se resolvió realizar audiencias públicas para debatir el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares.