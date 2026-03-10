Padres de la Escuela 109 ( paraje Entre Ríos) reclaman por la falta de gas y piden soluciones urgentes

Un grupo de familias de la Escuela 109 expresó su preocupación por la falta de gas en el establecimiento, una situación que afecta el normal funcionamiento de las clases y obliga a reorganizar la asistencia de los alumnos. Según indicaron, alrededor de 185 familias se encuentran movilizadas para exigir respuestas y una pronta solución al problema.





Gonzalo Seguí, padre de un estudiante de la institución, explicó que el año pasado se realizaron obras, pero los inconvenientes persisten. “Ahora lo que estamos esperando es que se resuelva. Vino Camuzzi, hizo nuevas mediciones en dos lugares de la planta educativa y dieron bien, pero hay seis sectores donde hay problemas. Supongo que tienen que ver con cuestiones de hermeticidad”, señaló.







De acuerdo a lo relatado por el padre, tras las inspecciones se iniciaron trabajos contrarreloj para intentar solucionar las fallas detectadas en el sistema. “Lo único que pedimos es que los chicos puedan venir a la escuela, porque necesitan estar escolarizados”, remarcó.





La institución cuenta con una matrícula cercana a 200 estudiantes, pero la falta de gas provoca que solo algunas aulas puedan utilizarse con normalidad. Esto obliga a que los alumnos se alternen para asistir a clases. “Los chicos se van turnando porque solo hay algunas aulas con gas. Vienen unos un día y otros al siguiente, y así no se puede generar un entorno educativo formativo correcto”, explicó Seguí, papá de la escuela 109.





El problema también afecta el funcionamiento de la cocina escolar, donde actualmente no se puede preparar el almuerzo para los estudiantes. A esto se suma la falta de personal auxiliar, ya que por la tarde hay una sola persona encargada de la cocina para todos los alumnos.





En relación con las gestiones realizadas, Seguí indicó que inicialmente se informó que solo faltaba la intervención de la empresa prestadora del servicio para restablecer el suministro. Sin embargo, tras las inspecciones surgieron nuevas falencias en las instalaciones. “Cuando vino Camuzzi y dijo que faltaban obras por terminar, empezaron a hacerlas a las corridas. La última respuesta que tuvimos fue que iban a venir a hacer las mediciones, vinieron y salió todo mal”, afirmó.





Los padres también señalaron la falta de comunicación directa por parte de las autoridades educativas. Según expresaron, el delegado de Educación responde algunos mensajes, pero hasta el momento no se presentó en la escuela para explicar la situación. “Hoy habría sido una buena oportunidad para venir a hablar con nosotros y contar qué está pasando, pero no tuvimos esa instancia”, lamentó.





Las familias aseguran que no desean llegar a medidas de protesta más drásticas, aunque advierten que la situación se vuelve cada vez más complicada. “No queremos cortar rutas ni parar las clases, porque todos tenemos trabajos y obligaciones. Pero necesitamos respuestas”, sostuvo.





La preocupación crece además por las bajas temperaturas registradas en los últimos días. “El otro día hizo cero grados cuando entraron los chicos y dentro de la escuela hacía mucho frío. Estaban todos abrigados”, relató el padre.





Seguí también destacó el valor que tiene la institución para muchas familias de la comunidad. “Es una escuela que queremos mucho. Yo hice la primaria acá, por eso queremos que funcione y que nuestros hijos puedan venir”, expresó.





Mientras continúan los trabajos en las instalaciones de gas, las familias esperan que la situación pueda resolverse en los próximos días para que los alumnos recuperen la normalidad en el dictado de clases y en las actividades educativas que ofrece la escuela, como talleres de huerta y otras propuestas que actualmente no se están desarrollando con regularidad.