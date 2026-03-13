Paritaria docente en Río Negro: el Gobierno ofreció aumento y sumas fijas, pero UNTER rechazó la propuesta

Noticias Del Bolson marzo 13, 2026


El Ministerio de Educación presentó una oferta salarial que incluye un incremento del 5,29% en marzo, actualización bimestral por inflación y una suma fija de $250.000. El gremio docente la consideró insuficiente y convocará a asambleas para definir medidas.

Nueva reunión paritaria

En la sede de la Secretaría de Trabajo de Río Negro se realizó un nuevo encuentro paritario entre el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, y el gremio docente UNTER.

Durante la reunión, las autoridades provinciales detallaron una propuesta salarial que contempla un incremento del 5,29% al sueldo bruto en los haberes de marzo, aplicable sobre todos los conceptos.

Además, el Ejecutivo propuso implementar una actualización automática bimestral según el promedio del IPC entre el índice nacional y el de Viedma. En ese esquema, la actualización de abril se calcularía con los datos de inflación de febrero y marzo de 2026.

Suma fija y mejoras en adicionales

La oferta también incluye una suma fija no remunerativa de $250.000 por agente, en concepto de compensación por los últimos meses de 2025. El monto sería abonado en dos cuotas: la primera el 20 de marzo y la segunda el 20 de abril.

Entre los puntos destacados, el Gobierno propuso incrementar el ítem de ubicación del 20% al 40% para las escuelas de Zona Andina y Andina Sur, medida que impactaría desde los haberes de marzo.

También se planteó actualizar el tope de movilidad, llevándolo a 1.800 kilómetros mensuales para docentes y 2.500 kilómetros para supervisores y equipos directivos.

Desde el Ejecutivo provincial indicaron que la propuesta se enmarca en la política salarial del Gobierno y en su compromiso con el sistema educativo rionegrino.

Quiénes participaron

Por parte del Gobierno estuvieron presentes la secretaria de Educación, Silvia Arza; los vocales gubernamentales Romina Procoppo y Fabio Sosa; la secretaria general del Consejo Provincial de Educación, Claudia Tejeda; la secretaria de Administración, Mónica Temprano; el subsecretario de Hacienda, Adrián Contreras; y el secretario de Control y Seguimiento del Gasto, Eduardo Bacci.

En representación del gremio participaron la secretaria general de UNTER, Laura Ortiz; el secretario adjunto Félix Mauricio Ovadilla; la secretaria gremial Gabriela Cecilia Aguilar; la secretaria de Actas y Administración Ana María Inchassendague; la secretaria de Salud en la Escuela Mariana Yanina Rucci; el secretario de Nivel Primario Eduardo Reyes; el secretario de Nivel Secundario Jair Cifuentes; la secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura Melisa Lilen Verbeke y el asesor legal Diego Jorge Broggini.

Rechazo del gremio

Tras el encuentro, desde UNTER se conoció rápidamente el rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno.

El gremio sostuvo que la oferta “no es superadora y no responde a las demandas del sector”, señalando que no compensa las pérdidas salariales acumuladas entre octubre y febrero.

Además, cuestionaron que la suma fija de $250.000 sea abonada como bono no remunerativo, reclamando que el monto se incorpore al salario de forma remunerativa y en un solo pago.

Durante la reunión también se discutieron otros temas, como las auditorías médicas, la situación de la obra social IPROSS, el cierre de escuelas y el uso del artículo 26 para actividades gremiales.

Desde el sindicato advirtieron que la propuesta oficial llegó “cerrada, sin voluntad de volver a negociar”, por lo que convocarán a asambleas en toda la provincia para definir cómo continuará el plan de lucha docente.











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