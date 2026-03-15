Rápido accionar de la Policía para detener a un sujeto que robó la recaudación de un local

Un llamado al 911 RN Emergencias activó un rápido despliegue policial en El Bolsón que terminó con un ladrón detenido y parte del dinero robado recuperado.

El hecho ocurrió este sábado al mediodía en un comercio ubicado sobre la avenida San Martín, donde un hombre intimidó a una empleada para llevarse efectivo de la caja. Gracias al aviso inmediato al sistema de emergencias y a la rápida intervención de la Policía de Río Negro, el individuo fue localizado pocos minutos después en una plaza cercana.

Todo comenzó alrededor de las 13, cuando una mujer se comunicó con el 911 RN Emergencias para advertir que acababa de producirse un robo en un local gastronómico ubicado en la zona céntrica de la ciudad. En el mensaje explicó que un hombre había ingresado al comercio y exigido el dinero de la caja registradora, pidiendo específicamente los billetes de mayor denominación.

A partir de esa alerta, un móvil de la Comisaría 12° fue enviado de inmediato al lugar. Al llegar, los efectivos entrevistaron a la empleada del comercio, una mujer que aún estaba visiblemente nerviosa por lo ocurrido. Según relató, el hombre se acercó al mostrador y comenzó a exigirle el dinero mientras insinuaba tener un arma escondida en uno de los bolsillos de su campera. En medio de la tensión se produjo un breve forcejeo, ya que la trabajadora intentó impedir que se llevara la recaudación.

De acuerdo con la denuncia, el sospechoso logró apoderarse de 340 mil pesos en efectivo, compuestos principalmente por billetes de diez y veinte mil pesos. Sin embargo, la situación cambió rápidamente cuando los policías difundieron entre los móviles y el personal en la zona las características físicas y la vestimenta del individuo.





En ese contexto, la descripción coincidía con la de un hombre que había sido identificado horas antes durante otra intervención policial. Esa información permitió orientar la búsqueda y concentrar el patrullaje en las inmediaciones del centro de la ciudad.

Minutos más tarde, los uniformados lograron ubicar a un hombre con características similares en la plaza Ceferino, un espacio público situado a pocas cuadras del comercio afectado. Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó desprenderse de parte del dinero en el sector de juegos infantiles.

Durante el rastrillaje en el lugar, los efectivos encontraron 220 mil pesos en efectivo, que se presume forman parte del botín sustraído momentos antes. De inmediato, el hombre de 42 años fue reducido por el personal policial y sometido a un cacheo preventivo para descartar la presencia de armas.

Posteriormente se colocaron los elementos de sujeción y se solicitó la intervención del Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes tanto en el comercio donde ocurrió el robo como en la plaza donde se concretó la aprehensión.





Finalmente, el sospechoso fue trasladado a la unidad policial de la ciudad, donde quedó alojado mientras se realizaban las diligencias de rigor y se aguardaban las directivas judiciales.

El procedimiento volvió a mostrar la importancia del 911 RN Emergencias, un sistema que permite que cualquier vecino pueda alertar en segundos sobre situaciones de riesgo.