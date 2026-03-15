Rescataron a una pareja que se extravió al descender del Hielo Azul





El operativo se realizó durante la noche en la zona de alta montaña

Una pareja de turistas de Buenos Aires debió ser rescatada durante la noche del sábado en la zona de alta montaña cercana al refugio Hielo Azul, luego de extraviarse mientras descendían hacia El Bolsón.

El operativo fue encabezado por la Brigada de Rescate de Montaña de los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, con apoyo de personal policial. El jefe de la brigada, Héctor Pinilla, explicó que los turistas lograron comunicarse con un familiar cuando consiguieron señal, lo que permitió activar el operativo.

“Se extraviaron bajando del Hielo Azul. En un momento consiguieron señal y se pudieron comunicar con un familiar, y ellos hicieron la denuncia a los bomberos para poder ir a buscarlos”, relató.

Frío y ropa mojada

Tras recibir el aviso, los rescatistas les indicaron que permanecieran en el lugar para facilitar la búsqueda.

La pareja fue ubicada a unos 1700 metros por encima del río Azul, luego de haber tomado un camino utilizado por pobladores rurales para arrear animales, lo que los alejó del sendero habitual.

“Habían agarrado un camino de la gente del campo que arrea animales y ese camino los sacó lejos del sendero para descender”, explicó Pinilla.





Cuando el equipo llegó al lugar, los turistas se encontraban en buen estado de salud, aunque con mucho frío.

“Ellos se encontraban bien cuando llegamos, con frío porque estaban totalmente mojados, pero bien de salud. Lo bueno es que se quedaron en el lugar y no siguieron caminando después de comunicarse”, indicó.

Un operativo de cuatro horas

La denuncia fue recibida en el cuartel de bomberos cerca de las 21.30 y el operativo se extendió durante varias horas hasta completar el descenso.

“La denuncia se recibió aproximadamente a las 21 pasadita, 21.30 más o menos, y el rescate terminó a la 1.30 de la mañana. A esa hora ya los bajamos al cuartel”, precisó Pinilla.

En el operativo trabajaron de manera conjunta brigadistas, bomberos voluntarios y personal policial.

Una vez en el cuartel, los turistas fueron retirados por un familiar y regresaron al lugar donde se alojaban.





Porque se extraviaron?

Pinilla también cuestionó la indicación que, según explicó, habrían recibido los turistas en el refugio Hielo Azul.

“El refugiero los mandó por ese camino diciéndoles que en tres horas iban a estar en lo de Güenalí y que desde ahí podían llamar un remís para ir a buscar el auto que tenían en Wharton”, explicó.

Sin embargo, el jefe de la brigada consideró que se trató de una mala decisión.

“Nos pareció de muy mala idea que los envíen por ese camino, porque ese camino está cortado, está cerrado. Y además decirles que en tres horas iban a estar abajo, cuando uno que conoce el camino en tres horas recién está llegando”, señaló.

Además recordó que los turistas habían subido originalmente por el sendero habitual.

“Ellos habían subido por Wharton, por el camino que transita todo el mundo para ir al Hielo Azul”, concluyó.