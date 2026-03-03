Río Negro avanza en la actualización de la coparticipación con municipios

Hasta el momento, el cálculo se realizaba tomando como base datos poblacionales del Censo de 1991, lo que hacía necesaria una revisión profunda y responsable del sistema.





La coparticipación provincial se distribuye actualmente bajo un esquema que contempla tres componentes: un 40% en función de la población de cada municipio, un 40% en base a la recaudación provincial generada en cada jurisdicción y un 20% distribuido en partes iguales entre todas las localidades.





La actualización apunta a garantizar mayor equidad, transparencia y adecuación a la dinámica demográfica y económica actual de Río Negro. Luego de una primera reunión con los 39 municipios, las autoridades acordaron continuar con el debate mediante las mesas de trabajo, valorándose la necesidad de actualizar los índices para reflejar con mayor justicia la realidad actual de cada municipio, pero evaluando alternativas con simulaciones en su caso.





En este marco, el Gobierno comenzará esta semana una serie de reuniones de trabajo con las intendencias de toda la provincia. La primera mesa se desarrollará este jueves 5 de marzo en Villa Regina con los municipios de Chichinales, General Enrique Godoy, General Fernández Oro, Cervantes, Ingeniero Huergo, Mainqué y Villa Regina. Luego continuará el viernes 6 de marzo en Viedma, con General Conesa, Guardia Mitre, San Antonio Oeste, Valcheta, Sierra Grande y Viedma.





Las próximas fechas serán confirmadas a la brevedad, ya que la decisión es avanzar con celeridad en este proceso.





Las mesas contarán con la participación de equipos técnicos de Hacienda, incluyendo responsables de estadísticas y censos, quienes trabajarán en la verificación y corroboración de los datos utilizados para garantizar rigurosidad técnica y transparencia en la actualización.





El Gobierno Provincial ratifica su compromiso de seguir acompañando a todos los municipios, como lo viene haciendo hasta ahora, fortaleciendo la paz institucional y el trabajo conjunto entre las distintas localidades.

El Gobierno de Río Negro comenzó con la convocatoria asumida en el marco de la actualización del esquema de coparticipación provincial, entendiendo que la provincia de hoy necesita herramientas acordes a su realidad actual.