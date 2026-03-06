Río Negro busca ampliar su desarrollo nuclear junto a Canadá

El encuentro se realizó en las afueras de Toronto, donde funciona una de las fábricas de reactores nucleares más importantes del mundo. Allí se analizaron posibles acuerdos de cooperación, intercambio de experiencia y trabajo conjunto en la operación y modernización de centrales nucleares, servicios tecnológicos y futuros proyectos.





La iniciativa apunta a potenciar el rol de INVAP y a integrar cada vez más a Río Negro en la cadena de valor nuclear global, combinando los recursos de la provincia, el talento científico y la capacidad tecnológica desarrollada durante décadas.

El mandatario remarcó que INVAP es un orgullo para Río Negro y un actor reconocido a nivel internacional en el desarrollo de tecnología nuclear, satelital y de alta complejidad. En ese marco, señaló que el desafío es seguir transformando ese potencial en nuevas inversiones, más desarrollo tecnológico y más oportunidades de trabajo para los rionegrinos.





La actividad se desarrolló en el marco de la agenda oficial que el Mandatario provincial lleva adelante en Toronto, donde participa de la convención minera PDAC, el encuentro más importante del mundo del sector. Durante estos días, la Provincia despliega una intensa agenda institucional y empresarial para posicionar a Río Negro en el escenario internacional y generar nuevas oportunidades de inversión.

De esta manera, la Provincia continúa consolidando su estrategia de vinculación internacional para potenciar su ecosistema científico y productivo, posicionando a Río Negro como un actor relevante en el desarrollo de tecnologías estratégicas a nivel global.





El Gobernador Alberto Weretilneck mantuvo en Canadá una reunión con directivos de CANDU Energy para fortalecer el vínculo con INVAP y abrir nuevas oportunidades de cooperación tecnológica que permitan ampliar la participación de Río Negro en la industria nuclear internacional.“Estamos aquí en las afueras de Toronto visitando una de las empresas que fabrica reactores nucleares más grandes del mundo, trabajamos para vincular aún más a Río Negro y a INVAP, con Canadá y con el desarrollo de la energía nuclear, que va a ser la energía determinante en el futuro del mundo”, destacó Weretilneck.