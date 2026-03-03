Río Negro consolida su agenda productiva con mirada a 2050

“El Gobernador fue muy claro: Río Negro puede planificar a 30 y 50 años porque tiene orden y una hoja de ruta clara. Nuestro desafío es que esa planificación se traduzca en leyes modernas que acompañen el crecimiento”, expresó el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, luego de la sesión.





En el discurso se expuso una provincia con expansión productiva en marcha: 100% de crecimiento en la superficie de cebolla en los últimos años; 22.800 hectáreas de maíz; 100 hectáreas de horticultura bajo cubierta; 4.500 nuevas hectáreas productivas incorporadas en Valle Azul y Valle Inferior; más de 10.000 hectáreas bajo riego por pívot; 33.000 hectáreas frutícolas estabilizadas tras frenar el declino; y un récord de 180.000 animales de faena bovina propia en el último año.

En ese contexto, el Ministerio impulsará durante 2026 una agenda legislativa orientada a modernizar y consolidar el marco normativo que acompaña el crecimiento provincial.





Leyes para acompañar el crecimiento

Entre las iniciativas previstas se encuentra la actualización de la Ley 2534 de Carnes, vigente desde hace más de cuatro décadas, con el objetivo de adecuarla a las nuevas dinámicas productivas, simplificar trámites y fortalecer estándares sanitarios y de formalización.





También se trabajará en la modernización del régimen de riego y uso del suelo, incorporando herramientas que garanticen sostenibilidad, mantenimiento de infraestructura estratégica y planificación ordenada del territorio productivo. En ese marco, se prevé la creación de un fondo fiduciario específico para fortalecer el sistema y asegurar su proyección a largo plazo.





Asimismo, se impulsará la creación del Certificado Único de Triple Impacto Rionegrino, destinado a reconocer a MiPyMEs con impacto económico, social y ambiental positivo, y un Régimen de Promoción para Inversiones Hoteleras de Alta Gama, orientado a incentivar infraestructura estratégica con estabilidad fiscal y simplificación administrativa.





“Si pretendemos desarrollarnos con normativas de hace 40 años, los cambios nos superan. Modernizar el marco legal es fortalecer la producción, la inversión y el empleo en toda la provincia”, agregó el Ministro.





“Con la incorporación de la cartera de Turismo vamos a impulsar nuevos instrumentos para atraer inversiones y fortalecer el desarrollo turístico, integrándolo a la planificación productiva de largo plazo que necesita Río Negro”, señaló Banacloy.

La agenda legislativa incluirá además el fortalecimiento institucional del SPLIF, revisando su marco legal para consolidar su misión, estructura y financiamiento ante escenarios climáticos cada vez más exigentes. En paralelo, se avanzará en la actualización del Régimen Forestal Provincial, integrando instrumentos de manejo sostenible, restauración y desarrollo productivo.





Con esta agenda 2026, el Ministerio reafirma una visión de largo plazo basada en institucionalidad sólida, modernización normativa y herramientas concretas que consoliden a Río Negro como una provincia que produce, invierte y construye futuro.

Tras el discurso de apertura del 55º período de sesiones ordinarias, el eje productivo del mensaje del Gobernador Alberto Weretilneck comenzó a traducirse en definiciones concretas. La planificación a 30 y 50 años que planteó en su mensaje a la comunidad ya tiene hoja de ruta normativa para 2026.