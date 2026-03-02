Río Negro continúa con la recuperación de áreas forestales

En un trabajo articulado entre Universidades, Centros de Investigación y la Provincia, se ejecutará el proyecto Comunidades Forestales Resilientes, una iniciativa de restauración y manejo participativo del bosque que apunta a consolidar capacidades comunitarias e institucionales en territorio y avanzar en estrategias de adaptación frente al cambio climático.





Estas acciones se suman a los esfuerzos que la Provincia impulsa tras los incendios registrados en la zona andina, con foco en la recuperación y la reducción del riesgo futuro.





En este marco, la Subsecretaria de Recursos Forestales, Claudia Contreras, expresó: “Este proyecto es clave para Río Negro. Desde el inicio de la emergencia ígnea en El Bolsón trabajamos en la recuperación de las áreas afectadas y hoy la articulación entre el Gobierno Provincial, las universidades y el CIEFAP nos permite avanzar en la restauración de nuestros bosques”.





El proyecto forma parte del Programa de Financiamiento de Proyectos de Extensión de la Provincia y está destinado a vecinos, asociaciones civiles, productores y organizaciones de la región cordillerana. Incluye capacitaciones abiertas a la comunidad, sitios piloto y ensayos de plantación y manejo de especies nativas.





Durante un año, se desarrollará en la Comarca Andina del Paralelo 42° y en San Carlos de Bariloche, con dos ejes principales: el diseño y ejecución de planes de restauración en áreas quemadas y el manejo forestal orientado a disminuir el riesgo y la vulnerabilidad ante futuros incendios.





El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, a través de la Subsecretaría de Recursos Forestales, sostiene esta línea de trabajo para fortalecer la participación activa de las comunidades en el cuidado y la recuperación de las áreas forestales.

