Río Negro continúa con la recuperación de áreas forestales

Noticias Del Bolson marzo 02, 2026




En Río Negro se puso en marcha el proyecto Comunidades Forestales Resilientes, una iniciativa de restauración y manejo participativo del bosque andino-patagónico, destinada a recuperar áreas afectadas por los incendios y fortalecer las acciones de prevención.
En un trabajo articulado entre Universidades, Centros de Investigación y la Provincia, se ejecutará el proyecto Comunidades Forestales Resilientes, una iniciativa de restauración y manejo participativo del bosque que apunta a consolidar capacidades comunitarias e institucionales en territorio y avanzar en estrategias de adaptación frente al cambio climático.

Estas acciones se suman a los esfuerzos que la Provincia impulsa tras los incendios registrados en la zona andina, con foco en la recuperación y la reducción del riesgo futuro.

En este marco, la Subsecretaria de Recursos Forestales, Claudia Contreras, expresó: “Este proyecto es clave para Río Negro. Desde el inicio de la emergencia ígnea en El Bolsón trabajamos en la recuperación de las áreas afectadas y hoy la articulación entre el Gobierno Provincial, las universidades y el CIEFAP nos permite avanzar en la restauración de nuestros bosques”.

El proyecto forma parte del Programa de Financiamiento de Proyectos de Extensión de la Provincia y está destinado a vecinos, asociaciones civiles, productores y organizaciones de la región cordillerana. Incluye capacitaciones abiertas a la comunidad, sitios piloto y ensayos de plantación y manejo de especies nativas.

Durante un año, se desarrollará en la Comarca Andina del Paralelo 42° y en San Carlos de Bariloche, con dos ejes principales: el diseño y ejecución de planes de restauración en áreas quemadas y el manejo forestal orientado a disminuir el riesgo y la vulnerabilidad ante futuros incendios.

El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, a través de la Subsecretaría de Recursos Forestales, sostiene esta línea de trabajo para fortalecer la participación activa de las comunidades en el cuidado y la recuperación de las áreas forestales.








