Río Negro continúa su agenda en Nueva York con reuniones con inversores

La agenda del segundo día incluyó reuniones en la sede del banco JPMorgan, junto a gobernadores de distintas provincias argentinas, en un espacio de diálogo con actores del sistema financiero internacional interesados en las oportunidades de inversión que ofrece el país.





Durante la jornada, Weretilneck volvió a destacar el proceso de transformación productiva que atraviesa Río Negro y el papel que la provincia está asumiendo en el desarrollo energético nacional. “Estamos mostrando el enorme potencial productivo y energético que tiene nuestro país y el rol de Río Negro”, señaló.





En ese sentido, remarcó la complementariedad productiva que se consolida en la Norpatagonia: “Es una de las regiones con mayor proyección energética del mundo. Neuquén produce y Río Negro exporta, con infraestructura estratégica y salida al mar para que esa energía llegue al mundo”, afirmó.





Weretilneck subrayó además que el interés internacional se explica por la cartera de proyectos que impulsa la provincia en distintos sectores. “Río Negro está desarrollando proyectos de energía, minería, producción e infraestructura que hoy despiertan el interés de los mercados internacionales”, indicó.





La participación en Argentina Week forma parte de la estrategia provincial para posicionar a Río Negro como un destino confiable para inversiones productivas y consolidar un proceso de crecimiento basado en energía, exportaciones y desarrollo territorial.

