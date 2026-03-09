Río Negro lidera la faena bovina en la Patagonia



Río Negro superó los 180.000 animales de faena bovina propia durante el último año, el nivel más alto de su historia y el mayor volumen de la Patagonia. El dato consolida a la provincia como líder regional en producción y procesamiento, fortaleciendo el empleo y el agregado de valor dentro del territorio.





La cifra fue destacada por el Gobernador Alberto Weretilneck en su discurso de apertura del 55º período de sesiones ordinarias de la Legislatura, donde remarcó que el crecimiento productivo atraviesa todas las regiones.





Además del récord de faena, la provincia cuenta hoy con 25 cabañas activas y consolidó un esquema de ciclo completo que integra cría, recría y terminación dentro del territorio. La articulación entre producción de maíz, pasturas y engorde a corral permitió que cada vez más animales se finalicen en la provincia, evitando que salgan para su terminación en otros distritos.





El Gobernador subrayó que el objetivo estratégico es justamente ese: consolidar el valor agregado local. “Logramos que los animales no se vayan a ser terminados fuera de nuestra provincia, sino que el ciclo completo esté cada año más consolidado aquí”, sostuvo.





Weretilneck también destacó la inversión sostenida en genética y calidad productiva. “La calidad del ganado bovino rionegrino es similar, igual y en muchos casos superior a cualquier cabaña nacional”, afirmó.





Este proceso se vincula con la expansión agrícola: 22.800 hectáreas de maíz y más de 10.000 hectáreas bajo riego por pívot fortalecen la base forrajera que sostiene el crecimiento ganadero.





“El crecimiento no es casualidad. Es planificación, es coherencia y es decisión política”, remarcó el Gobernador, al vincular los resultados con una política sostenida en el tiempo.





La consolidación del ciclo ganadero completo expresa el modelo que impulsa la provincia: producir, industrializar y generar empleo dentro de Río Negro, en el marco de una nueva etapa productiva que integra energía, minería y economías regionales con impacto territorial concreto.