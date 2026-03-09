RIO NEGRO SE QUEDÓ CON LOS BINGOS Y EL TV DE 55” EN EL ÚLTIMO PATAGONIA TELEBINGO

La provincia fue la gran protagonista en el juego que comparte con Neuquén, tras quedarse con varios de los premios, incluyendo el anticipado del sorteo extraordinario de marzo.

El televisor de 55” del anticipado del gran sorteo extraordinario del 29 de marzo por un Fiat Cronos que sale o sale quedó en manos de un barilochense. Así mismo, los bingos y la línea en primera ronda también quedaron en la provincia.





La línea en primera ronda por $720.000 viajó a Villa Regina. El bingo en primera ronda, que premia con $1.800.000 fue para un barilochense, mientras que el de segunda ronda se repartió entre un cipolleño y un roquense, quienes se llevaron $1.800.000 cada uno.





Las agencias encargadas de vender los tickets de la suerte fueron la 13, la 59, la 65, la 73 y la 75.

Para el próximo fin de semana se sortea un total de $39.177.625 en premios, es decir que el pozo acumulado llega a $31.607.625. El valor del cartón, que puede adquirirse en cualquier agencia o subagencia de la provincia y a través del sitio web www.larionegrinaonline.bet.ar, es de $3000 el 2X1





Como siempre se podrá seguir el sorteo en vivo desde las 14 hs por Canal 10 de Río Negro, Canal 6 de Bariloche, Telefé de Neuquén y las redes sociales.