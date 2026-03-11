Robo en la panificadora Los Tendillos: crece la preocupación por la inseguridad en la zona sur de El Bolsón





La inseguridad vuelve a golpear a comerciantes de la zona sur de El Bolsón. Durante la madrugada de este miércoles 11 de marzo, la conocida panificadora Los Tendillos fue víctima de un robo, en un hecho que se suma a otro ocurrido hace pocos días en una carnicería ubicada enfrente del local.

El propietario del comercio, Karim Molina Ragby, relató que el ingreso del delincuente quedó registrado por las cámaras de seguridad y que ocurrió en un momento muy puntual de la madrugada, cuando el local quedó sin personal.

“Sí, así es, me tocó a mí. Hace poco le habían robado al chico de la carnicería que está al frente. Yo suelo tener gente siempre, pero justo en un horario que no quedó nadie, a las 4:35 de la mañana entró este sujeto”, explicó el comerciante.

Según detalló, el ladrón actuó con tranquilidad y se llevó distintos elementos del local. “Sustrajo dos tablets y dinero en efectivo de la caja, unos sándwiches de las heladeras y se fue muy tranquilamente”, contó.

Las cámaras de seguridad captaron el movimiento del delincuente dentro del comercio, por lo que las imágenes podrían ser utilizadas para intentar identificarlo. Sin embargo, el comerciante reconoció que este tipo de herramientas muchas veces no alcanza para recuperar lo robado. “Tengo los videos de las cámaras y todo. Con las cámaras poder verlo para conseguir el rastro de quien es. Yo nunca pude recuperar nada, la verdad”, lamentó.

Molina Ragby también señaló que no es la primera vez que sufre hechos de este tipo. “Me habían entrado en un local hace poco, ahora en el verano, y cuando estuvo lo del incendio habían tratado de entrar en el depósito, pero no habían podido”, recordó.

Con evidente bronca por la situación, el comerciante describió el sentimiento que queda después de estos episodios. “Un poco de bronca y un poco de vulnerabilidad. Hay que seguir reforzando”, expresó.

Tras el hecho, el propietario se dirigió a realizar la denuncia correspondiente, con la expectativa de que las imágenes de las cámaras puedan aportar algún dato para la investigación. “Acá estoy, justo llegué para hacer la denuncia. Vamos a hacer lo posible”, concluyó.