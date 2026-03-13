Robo en la panificadora Los Tendillos: Karin Molina reconoció fallas de seguridad y contó qué se llevaron



La panificadora Los Tendillos fue escenario de un robo ocurrido en la madrugada de hace dos días. Karin Molina, responsable del establecimiento, relató cómo sucedieron los hechos y asumió públicamente errores en la seguridad del lugar.





Según explicó, el episodio ocurrió durante un breve lapso en el que el local quedó sin personal y con la puerta abierta, producto de un desfasaje en el cambio de turnos entre el cocinero que trabaja de noche y el equipo que ingresa a realizar el envasado.

“Hubo un bache horario en el que no quedó nadie y el establecimiento quedó abierto. Tengo que decir que hubo mucha negligencia de parte nuestra”, expresó Molina, quien remarcó que no busca colocarse en el rol de víctima y que también corresponde asumir responsabilidades.





En ese sentido, explicó que el hecho dejó al descubierto la falta de algunos dispositivos de seguridad y controles que ahora evalúan implementar para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.





El delincuente aprovechó ese momento para ingresar al local y llevarse 1.400.000 pesos en efectivo, dos tablets y algunos sándwiches. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio.





Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la tranquilidad con la que actuó el ladrón dentro del local. “Quedó todo filmado. Llama la atención la relajación con la que entra y cómo se dirige directamente al lugar donde estaban las cosas”, relató Molina.





Incluso comentó que entre los trabajadores del comercio resultó llamativo el comportamiento del delincuente al tomar la comida. “Era hasta gracioso cómo el tipo ponía los sándwiches en una bandejita y en una bolsa, con una prolijidad y sin apuro”, agregó.





El caso generó repercusión en redes sociales luego de que se difundieran las imágenes de las cámaras de seguridad. Según indicó Molina, los videos superaron las 50 mil visualizaciones, aunque hasta el momento no hubo información concreta que permita identificar al responsable.





El comerciante también reflexionó sobre cómo este tipo de hechos obliga a cambiar hábitos. “Ayer hablaba con mi papá y le decía que uno no está pensando que lo van a robar. Y él me respondió: ‘Deberías’”, contó.





Mientras tanto, desde el comercio ya analizan reforzar las medidas de seguridad y ajustar los protocolos internos para evitar que vuelva a ocurrir una situación similar.