Salud fortalece la seguridad alimentaria en Chelforó

La actividad surgió como respuesta directa a la gestión realizada por la Presidenta de la Comisión de Fomento, Joana Fresco, quien formalizó el pedido ante la cartera sanitaria tras inspecciones preventivas que sugirieron reforzar las herramientas teóricas y prácticas en la zona.





La jornada fue dictada por el Coordinador de la Unidad Regional de Epidemiología y Salud Ambiental (URESA) Valle Medio, con sede en Choele Choel. La convocatoria registró la participación de 16 vecinos, entre ellos comerciantes locales y personal vinculado al ámbito educativo, quienes accedieron de manera no arancelada a conocimientos sobre higiene, conservación y prevención de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA).





Más allá de la formación técnica, el encuentro funcionó como un espacio de intercambio donde los vecinos plantearon desafíos específicos de la ruralidad. El objetivo central fue minimizar riesgos en la elaboración, transporte y comercialización de productos.





Como cierre de esta iniciativa, las instituciones acordaron programar un segundo encuentro, donde los participantes realizarán la evaluación final necesaria para obtener formalmente su Carnet de Manipulación de Alimentos.

