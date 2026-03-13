Transporte escolar funciona con normalidad en la región, aclaran desde Educación

La coordinadora del Consejo Escolar Zona Andina Sur, Romina Gómez Marinero, explicó que el servicio de transporte escolar del Ministerio de Educación está funcionando sin inconvenientes. El reclamo de algunas familias del barrio Luján estaría vinculado al descuento del boleto en colectivos de línea que depende de la empresa La Golondrina y del municipio de El Bolsón.

El transporte escolar del Ministerio funciona con normalidad

En las últimas jornadas surgieron reclamos de un sector de familias del barrio Luján por la supuesta pérdida del transporte escolar para estudiantes. Sin embargo, desde el Consejo Escolar Zona Andina Sur aclararon que el servicio se encuentra funcionando con total normalidad.

La coordinadora del organismo, Romina Gómez Marinero, explicó que el transporte escolar es un programa del Ministerio de Educación destinado a garantizar el acceso a la educación de estudiantes de sectores socioeconómicos vulnerables.

“Es un programa que es totalmente gratuito y está funcionando de manera habitual. No tenemos inconvenientes”, aseguró.

En ese sentido, remarcó que el sistema de transporte escolar dependiente de la cartera educativa continúa operando sin interrupciones en toda la región.

El reclamo estaría vinculado al boleto con descuento

Según explicó la funcionaria, la confusión se habría generado por otro beneficio que utilizan estudiantes que viajan en el transporte público de línea.

Se trata de un descuento que aplica la empresa La Golondrina en los pasajes, el cual estaría vinculado a un subsidio municipal.

“Ese beneficio es el que este año no está. Pero el transporte escolar del Ministerio sí está funcionando normalmente”, aclaró Gómez Marinero.

Por este motivo, indicó que cualquier consulta o reclamo sobre ese beneficio debería canalizarse con la empresa de transporte o con el municipio de El Bolsón.

Escuelas que sí cuentan con transporte escolar

La titular del Consejo Escolar detalló que el servicio se mantiene para varias instituciones educativas de la zona. Entre ellas, mencionó a la Escuela Primaria N.º 139 Costa del Río Azul, donde asisten estudiantes provenientes del barrio Luján.

“Esa escuela cuenta con transporte escolar, y también en el nivel secundario los estudiantes tienen transporte para llegar al pueblo”, explicó.

Asimismo, recordó que las familias de estudiantes secundarios tienen tiempo hasta el 20 de marzo para presentar la documentación correspondiente para acceder al beneficio.

Casos en los que no hay transporte escolar

Gómez Marinero explicó que existen escuelas ubicadas dentro del casco urbano que no cuentan con transporte escolar, debido a su cercanía con las zonas pobladas.

Entre ellas mencionó a la Escuela Primaria N.º 140 de El Bolsón y la Escuela Primaria N.º 268 de El Bolsón.

Por ese motivo, algunos estudiantes que viven en barrios periféricos y deben trasladarse al centro para cursar podrían depender del transporte público de línea.

“Puede ser que algún estudiante que sea de Luján y venga a la zona urbana a estudiar utilice el colectivo”, indicó.

Recomiendan consultar con la empresa de transporte

Finalmente, desde el Consejo Escolar reiteraron que el transporte escolar del Ministerio continúa funcionando con normalidad y que la situación planteada por algunas familias estaría relacionada con el sistema de descuentos del transporte público.

En ese marco, señalaron que las consultas deberán realizarse principalmente con la empresa La Golondrina y con el municipio de El Bolsón.