Venden la histórica cupé Fuego de Diego Maradona: quién la tiene y cuánto sale esta joya del '91

Una de las tantas reliquias de Diego Armando Maradona se encuentra a la venta. La emblemática cupé Renault Fuego GTA Max, que adquirió en 1991 durante su regreso a Argentina volvió a la escena.





El vehículo, que el astro utilizó para moverse por Buenos Aires y asistir a programas de televisión como Ritmo de la Noche, se encuentra en impecable estado gracias a su conservación cuidadosa y su uso esporádico, con 67.622 kilómetros.

La actual propietaria, la piloto e influencer Aixa Franke, reveló que la cupé se conservó "como un auto de culto", sin uso diario, y que gracias a eso mantiene su estado original tras más de tres décadas.





El vehículo contaba con un motor de 2.2 litros capaz de desarrollar 123 caballos de fuerza y, para la época, era considerado el automóvil de producción nacional más veloz, con una velocidad máxima cercana a los 198 kilómetros por hora.

Maradona vendió el coche en 1992 al partir hacia Sevilla, España, y desde entonces tuvo varios dueños. En 2018 volvió a ser noticia cuando apareció publicado para la venta con un precio cercano a los 23.000 dólares.





Posteriormente, en 2022, fue incluido en una subasta vinculada a un sistema de participación mediante NFT. Dos años más tarde, en 2024, el auto volvió a exhibirse públicamente en el barrio porteño de Palermo, donde llamó la atención de fanáticos del automovilismo y del fútbol.





La historia reciente del vehículo se conoció nuevamente gracias a la piloto Aixa Franke, quien se dedica a la comercialización de autos clásicos. A través de sus redes sociales difundió imágenes y videos de la histórica Fuego, despertando el interés de coleccionistas.

Cuál es el precio de la cupé de Maradona

Según explicó, los actuales propietarios adquirieron el coche luego de verlo expuesto en un restaurante y decidieron preservarlo manteniendo su condición original. El nivel de cuidado queda reflejado en el odómetro: en 2024 marcaba 67.584 kilómetros y actualmente apenas supera los 67.600.





Hoy, a 35 años de haber sido comprado por Maradona, el vehículo se ofrece en el mercado por unos 65.000 dólares, una cifra que refleja tanto su excelente estado como el valor simbólico que representa haber pertenecido al campeón del mundo en México 1986.





El campeón del mundo lo utilizó tanto para trasladarse a entrenamientos como para presenciar eventos de automovilismo, como el Turismo Carretera, donde compartió jornadas con pilotos históricos como Oscar Aventin. El modelo también marcó su huella en el TC 2000, con ocho campeonatos oficiales.





A bordo de esa GTA Max, quedó registrado en una de las llegadas del astro del fútbol a los estudios donde se hizo el programa Ritmo de la Noche, conducido por Marcelo Tinelli. Diego era habitual presencia en esa época, ya que jugaba picados con sus ex compañeros de la Selección y también alguna que otra reedición del Superclásico que también tuvo como protagonista al Beto Alonso.

