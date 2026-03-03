Violencia en apertura de sesiones: Defensora pide que den de baja al agresor y critica a la policía. Bariloche

La Defensoría recomendó la recolección urgente de pruebas para evaluar la correspondiente denuncia penal. La adopción de medidas de seguridad que garanticen el normal funcionamiento democrático en futuros actos públicos, la investigación administrativa para determinar responsabilidades, en caso de que las agresiones involucren a empleados o funcionarios municipales.









Comentó que al llegar al lugar ya había en la entrada un número aproximado de diez policías esperando a la gente, lo que calificó "como un poco chocante". Señaló que "a su criterio veían a quien revisaban la mochila y a quienes no". Cuestionó que la policía no evitó el conflicto, porque en el video donde se ve la agresión al vecino hay un policía al lado y "no evita el conflicto". Enfatizó que la violencia no tuvo que haber ocurrido.





La defensora planteó que cuando empezó el discurso empezaron los episodios de violencia de sus funcionarios a manifestantes que se habían acercado por el vertedero y el desarrollo urbano ambiental de Catedral.





Luego se identificó al que pegó a un vecino. Manifestó que el Concejo y el intendente deben tomar cartas sobre el asunto. "Estamos hablando de un marco institucional, la apertura de sesiones del concejo de Bariloche", expresó. Bariloche 2000

La Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche emitió una recomendación tras los hechos de violencia en la Apertura de Sesiones. Resolvió abocarse formalmente a los hechos de violencia ocurridos el 2 de marzo durante la Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal. Cuestionó el accionar policial y solicitan que se dé de baja al agresor.Lo que sucedió ayer en la apertura de sesiones del Concejo fue un montón de emociones juntas: tristeza, vergüenza, lo que pasó ayer tiene que ser algo imposible de que pase, no hay palabras", expresó Mariana Minuth la defensora del Pueblo en diálogo con Radio Seis.