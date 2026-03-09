Violento ataque a policías en Centenario: fueron a interceder en una pelea familiar y terminaron internados. Centenario

Un operativo policial que buscaba frenar una pelea familiar terminó en una escena de extrema violencia durante la madrugada del domingo en Centenario. Tres efectivos resultaron heridos tras ser atacados con botellas y fierros por integrantes de una misma familia, quienes finalmente fueron demorados.





El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana de este domingo en un sector de la calle José Gervasio Artigas. Hasta allí llegaron efectivos de la Comisaría 52 luego de recibir un llamado que alertaba sobre un fuerte enfrentamiento entre familiares dentro de la vivienda de una mujer adulta mayor.





Al arribar al lugar, los uniformados intentaron intervenir para controlar la situación y separar a los involucrados. Sin embargo, lo que parecía un procedimiento de rutina rápidamente escaló en violencia.





Según indicaron, una pareja y su hijo reaccionaron con agresividad ante la presencia policial y comenzaron a atacar a los efectivos. En medio de la confrontación arrojaron botellas y utilizaron fierros, lo que provocó momentos de gran tensión en el lugar.





Durante el ataque, tres policías resultaron heridos. Los golpes impactaron principalmente en la cabeza y el rostro, mientras que uno de los efectivos también sufrió una lesión en uno de sus ojos.





Debido a las heridas, los tres uniformados debieron ser trasladados al Hospital Natalio Burd, donde fueron asistidos por el personal médico. Tras recibir atención, se confirmó que se encuentran fuera de peligro.





Tres demorados y una causa judicial

En medio del operativo, la policía logró reducir y demorar a los tres presuntos agresores: una pareja y su hijo, quienes fueron trasladados a la sede de la Comisaría 52.

A partir de lo ocurrido, los involucrados quedaron a disposición de la Justicia y enfrentarán una causa por amenazas agravadas y atentado contra la autoridad, delitos vinculados a la agresión contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.





Las actuaciones quedaron bajo investigación judicial para determinar con precisión cómo se desencadenó el episodio y cuál fue el grado de participación de cada uno de los implicados.





Allanamiento y secuestro de elementos

Las diligencias policiales continuaron durante la tarde del domingo. En el marco de la causa, se realizó un allanamiento en un domicilio cercano al lugar donde se produjo el violento enfrentamiento.





Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron distintos elementos que podrían tener relevancia para la investigación. Entre ellos se encontraron municiones, un cuchillo, cámaras de seguridad y otros objetos.





Todo el material quedó a disposición de la Justicia y será analizado como parte de la causa que busca reconstruir lo sucedido durante la madrugada y establecer responsabilidades por la agresión contra el personal policial.ANB

