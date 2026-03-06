Weretilneck analizó el inicio de clases junto al equipo de Educación

Finalizó la primera semana del ciclo lectivo 2026, y el Gobernador Alberto Weretilneck se reunió con la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos y su equipo para analizar el funcionamiento del sistema educativo provincial en el marco del comienzo de clases.

Durante el encuentro se evaluó el plan de mantenimiento escolar iniciado en diciembre en los más de 700 edificios, para que las escuelas y jardines de la provincia estén en condiciones para recibir a sus estudiantes y docentes.

En ese sentido, se destacó que debido a obras y diferentes trabajos que aún no concluyeron, en solo 14 edificios no pudo comenzar el ciclo de manera convencional y por ese motivo se establecieron dispositivos y estrategias de reorganización institucional para que los chicos y chicas puedan continuar su trayectoria educativa,

Asimismo, con el comienzo de clases la Provincia puso en marcha el transporte escolar para más de 14.000 estudiantes y el servicio de comedor que incluye desayuno y merienda para más de 157 mil alumnos; refrigerio reforzado para alrededor de 4500, y el almuerzo para más de 29.000.

Inversión histórica

En otro orden de cosas, durante el encuentro se habló acerca de la inversión histórica para Río Negro mediante el Bono VMOS y que en el caso de Educación, incluye la adquisición de 20 vehículos para escuelas de Educación Especial las cuales serán entregadas en el corto plazo.

Gracias a esta decisión, Educación contará por primera vez con vehículos propios para este importante servicio en beneficio de la comunidad educativa.

Las inversiones incluyen también 20 Aulas Makers las cuales serán ubicadas estratégicamente por toda la provincia en el marco de seguir fortaleciendo a la educación rionegrina en todo lo referido a tecnología y robótica.

Además se adquirieron 500 netbooks las cuales próximamente serán debidamente distribuidas en distintos establecimientos.

Río Negro en modo futuro

Ni bien comenzó 2026, Educación lanzó el Programa Prepararnos Secundaria Activa para que estudiantes de educación secundaria tengan la posibilidad de acreditar materias en febrero.

Al respecto, en la reunión se hizo mención a la gran demanda y convocatoria que tuvo el programa que obligó a aumentar la cantidad de cupos disponibles.

Finalmente a través del Prepararnos se pudo acompañar a 800 estudiantes de educación técnica, escuelas de gestión social y ESRN.

Con la mirada puesta en el futuro de las y los estudiantes rionegrinos, se plantearon distintas líneas de trabajo para acompañar a los jóvenes en sus proyectos de vida, ya sea de cara a sus estudios superiores o a la vinculación con el mundo del trabajo.

Sobre este punto se avanza en "Transiciones que Construyen Futuros", un programa provincial de orientación vocacional y proyectos de vida. Se trata de un sistema para articular y sostener el recorrido educativo desde la infancia hasta la juventud.

Del mismo modo, a través de la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades y en articulación con la Secretaría de Energía, se trabaja con la propuesta "En Modo Futuro" que busca generar puentes y fortalecer habilidades de los estudiantes respecto al mundo académico, el mercado laboral y el sector del emprendedurismo.

Participaron del encuentro, la Secretaria de Educación, Silvia Arza; los vocales gubernamentales del Consejo Provincial de Educación, Romina Procoppo y Fabio Sosa; la Secretaria del Consejo Provincial de Educación, Claudia Tejeda; y la Secretaria de Administración, Mónica Temprano.