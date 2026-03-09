Weretilneck: “Es un orgullo que el TC siga eligiendo Río Negro”

La capital rionegrina volvió a vivir una jornada histórica con la segunda fecha del Turismo Carretera, la categoría más popular y federal del automovilismo argentino, que convocó a miles de personas en el Autódromo Ciudad de Viedma. El Gobernador Alberto Weretilneck acompañó la jornada: “Es un orgullo que sigan eligiendo Río Negro”.

El mandatario estuvo acompañado por el intendente Marcos Castro, el vicegobernador Pedro Pesatti, el presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López, dirigentes de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) y pilotos locales, entre otras autoridades.

La final quedó en manos del mendocino Julián Santero, quien dominó de punta a punta. El podio lo completaron Mauricio Lambiris y Elio Craparo, en una carrera que mantuvo la emoción hasta las últimas vueltas.

La competencia volvió a mostrar la fuerte convocatoria del TC en la capital provincial, con tribunas colmadas y miles de fanáticos que llegaron desde distintas localidades de Río Negro y la región para vivir el espectáculo, generando además un fuerte movimiento económico con comercios, restaurantes y hoteles colmados.

Weretilneck destacó el impacto que genera el evento para la ciudad y la región. “Está lleno, hay gente de distintas localidades de la provincia que vino a disfrutar este gran momento. Estamos muy contentos y orgullosos de que Río Negro forme parte del calendario nacional de la categoría más popular del automovilismo argentino”, expresó.

El mandatario también puso en valor el vínculo que la provincia mantiene con la categoría y el lugar que Viedma ocupa dentro del calendario. “Es una enorme satisfacción recibir nuevamente al Turismo Carretera. Estos eventos posicionan a nuestra provincia, generan movimiento económico y consolidan a Viedma como una plaza fuerte del automovilismo nacional”, agregó.

La presencia del TC en la capital rionegrina se ha consolidado a lo largo de los años: desde 2015 la ciudad recibe de manera ininterrumpida a la categoría y en ocho oportunidades fue sede de la apertura del campeonato, lo que la posiciona como uno de los circuitos más valorados por equipos, pilotos y público.

El evento volvió a mostrar el potencial de Río Negro para albergar grandes competencias deportivas, movilizando turismo, actividad económica y posicionamiento nacional para la capital provincial.