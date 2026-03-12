Weretilneck presentó en Nueva York los proyectos energéticos de Río Negro

El Gobernador Alberto Weretilneck presentó en Nueva York los avances de los grandes proyectos energéticos que se desarrollan en Río Negro y que posicionan a la provincia como una de las principales puertas de salida al mundo de la energía de Vaca Muerta. Lo hizo durante su participación en un panel sobre energía, petróleo y gas en el marco de Argentina Week.

La actividad fue organizada por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y reunió a referentes del mundo empresarial y financiero, compañías multinacionales y representantes de fondos de inversión interesados en sectores estratégicos como agroindustria, energía y minería.

Durante el panel, Weretilneck compartió espacio con los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Chubut, Ignacio Torres; y de Corrientes, Juan Pablo Valdés. La charla se centró en el potencial de Vaca Muerta y los proyectos que atraviesan la geografía rionegrina.

En ese contexto, el Gobernador detalló el mapa de proyectos energéticos que se están consolidando en Río Negro, generando ya miles de puestos de trabajo y mayor desarrollo en las distintas regiones:

El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que conectará la producción neuquina con la terminal marítima en Punta Colorada, ultima detalles en la traza del ducto y avanza con las obras en la zona costera, donde se instalarán los tanques de almacenamiento de la terminal de exportación.

El proyecto Argentina GNL 1, impulsado por el consorcio Southern Energy SA, sumará infraestructura estratégica para la industrialización y exportación de gas natural licuado desde la costa atlántica rionegrina.

El proyecto Argentina GNL 2, liderada por YPF con socios internacionales, prevé la producción, procesamiento, licuefacción y exportación de gas natural licuado mediante nuevas instalaciones en la zona costera rionegrina, destinadas al comercio energético internacional.

El proyecto Duplicar Norte, que ampliará la capacidad de transporte de petróleo desde Vaca Muerta y reforzará la infraestructura logística necesaria para acompañar el crecimiento sostenido de la producción.

“Tenemos la oportunidad histórica de convertirnos en un gran exportador de energía. Neuquén aporta el recurso desde Vaca Muerta y Río Negro está construyendo la infraestructura que permitirá llevar esa energía al mundo”, señaló Weretilneck.

El Mandatario provincial explicó además que la Provincia viene generando condiciones para que estas inversiones se desarrollen con previsibilidad. “Queremos que quienes toman decisiones de inversión sepan que en Río Negro hay seguridad jurídica, planificación y un Estado que acompaña”.

También destacó que la presencia de las provincias en este tipo de encuentros permite mostrar el potencial productivo de todo el país y en particular de la Norpatagonia ante los principales actores del sistema financiero internacional. “Vinimos a contar lo que está pasando en nuestra región. Las inversiones energéticas que están en marcha van a transformar la economía y van a generar mucho empleo”, sostuvo.

La participación de Río Negro en Argentina Week permitió presentar ante empresarios e inversores internacionales los proyectos que se están desarrollando en la provincia y consolidar su posicionamiento como nodo estratégico para la exportación de la energía de Vaca Muerta, en un proceso que abre nuevas oportunidades de inversión, desarrollo y empleo para los rionegrinos.