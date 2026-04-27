Alerta por viento, lluvia y posibles nevadas para el martes 28 de abril



El Parque Nacional Nahuel Huapi informa que el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido para este martes un alerta amarillo por vientos, lluvia y posibles nevadas. El Parque Nacional Nahuel Huapi informa que el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido para este martes un alerta amarillo por vientos, lluvia y posibles nevadas.





El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local.





En las zonas cordilleranas, las precipitaciones pueden ser en forma de nieve.





En el área de cobertura se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas localmente, especialmente en regiones de Neuquén y Río Negro.





Se solicita permanecer atentos a cierres preventivos en diversas áreas. Chequear en el Registro de Trekking donde se encuentra la información de las sendas cerradas o abiertas.





●Informarse en Vialidad Nacional el estado de rutas nacionales, provinciales, y caminos https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/estado-de-las-rutas





●Informarse en el Servicio Meteorológico Nacional sobre pronósticos y estados de alerta, en https://www.smn.gob.ar/





●Informarse sobre los refugios abiertos o cerrados en https://www.clubandino.org





Tomando en cuenta que en los ambientes naturales y caminos de montaña, las diferentes contingencias climáticas generan alteraciones que conllevan riesgos para las personas, resulta indispensable informarse sobre todas las recomendaciones de seguridad, quedando bajo absoluta responsabilidad de los prestadores turísticos y visitantes no respetar las indicaciones, y consultar todas las recomendaciones e información para esta época del año en el siguiente link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0BC55ysxFVBpXGYoAxTUS49Z153oQ2MoMM5H4yko1darphVtNEVwsoaCsa8UYBYuAl&id=100064545198746





Los Parques Nacionales conservan ambientes silvestres en los que no es posible prever ni controlar todos los sucesos naturales. Por eso, cuando elijas explorar y disfrutar las maravillas naturales de nuestras áreas protegidas, tené en cuenta que existen riesgos asociados a incidentes con animales salvajes, eventos climáticos adversos, topografía del terreno y plantas tóxicas. Para evitarlos, leé atentamente nuestras recomendaciones.





Solicitamos la colaboración para mitigar amenazas y peligros característicos de zonas agrestes, así como para resguardar la integridad física de todas aquellas personas que visitan y/o desarrollan actividades laborales en Parques y Reservas. Para ello, la colaboración de los visitantes y el seguimiento de las recomendaciones es fundamental para la preservar la convivencia armónica entre los seres humanos y la naturaleza en estos ambientes.