Canes que salvan vidas: el trabajo silencioso de la División de Búsqueda y Rescate de El Bolsón

En el marco del Día Internacional de los Perros de Búsqueda y Rescate, que se conmemoró este lunes, y a pocos días del Día del Animal, el próximo 29 de abril, desde la División de Canes de la Policía de El Bolsón pusieron en valor el trabajo fundamental que realizan estos animales en tareas clave para la comunidad.

El sargento Leandro Mancilla, adiestrador de la unidad, brindó detalles sobre la labor diaria y el vínculo único que se genera entre los perros y sus guías. Actualmente, el equipo cuenta con “Eva”, una joven can de un año y tres meses que se encuentra en pleno proceso de entrenamiento. “La tarea diaria que realiza Eva es recreación, un poco de juego, y también mantiene relación con el personal en la oficina”, explicó.

El entrenamiento de estos animales está orientado a la búsqueda de personas mediante el rastro específico. “Se le da un olor referencial de la persona que queremos buscar y a base de eso realizamos tareas positivas. Siempre hay un premio, ya sea juego o alimento. En el caso de Eva, su motivación principal es el juego”, detalló Mancilla.





Lejos de los mitos que circulan, el sargento fue claro respecto al trabajo con perros entrenados en detección de sustancias. “No es cierto que se los droga. El can es condicionado con olores, y cuando detecta lo que busca recibe una recompensa. Trabaja por el premio, no porque consuma ninguna sustancia”, aclaró.

En paralelo al crecimiento de Eva, la división atraviesa una etapa de transición con el retiro de canes que han tenido una destacada trayectoria. Es el caso de “Nina”, que se encuentra en proceso de retiro, y de “Kaiser”, ya fuera de actividad. Sobre este momento, Mancilla reconoció el fuerte lazo emocional que se genera: “Es un vínculo muy grande. Cuesta separarse porque trabajás todos los días con ellos, es como un pedacito que se te va”.





Nina, en particular, dejó una huella importante en la región, participando en múltiples operativos con resultados positivos tanto en El Bolsón como en Bariloche. Uno de los casos más recordados fue la resolución de un robo en Loma del Medio. “Se le dio un olor referencial y llegó hasta el lugar donde estaban los autores. A partir de ahí se pudieron encontrar elementos de la víctima y esclarecer el hecho”, recordó.

En cuanto al futuro, Mancilla destacó que cualquier perro puede ser adiestrado, aunque en el ámbito profesional se seleccionan razas con determinadas aptitudes. Sin embargo, remarcó que lo más importante es el vínculo: “El cariño mutuo entre el animal y su dueño es fundamental. Es el que siempre te espera y te recibe con alegría”.

Con compromiso, entrenamiento y un vínculo basado en la confianza, los canes de la División de El Bolsón continúan siendo aliados indispensables en la seguridad y en la protección de la vida, demostrando cada día que su trabajo va mucho más allá de lo que muchas veces se ve.