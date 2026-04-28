Un incidente vial se registró en la mañana de este martes en la localidad de El Hoyo, donde dos vehículos protagonizaron una colisión en una de las intersecciones más transitadas de la zona.

Según informaron desde el cuartel de Bomberos, el hecho ocurrió alrededor de las 08:10 horas sobre la Ruta Nacional 40, en la intersección con avenida San Martín. Tras recibir el alerta, se activó el toque de sirena y partieron hacia el lugar los móviles 12 y 19, con un total de 11 bomberos.

Al arribar, el personal constató que se trataba de un choque entre dos rodados. En ese momento, efectivos policiales ya se encontraban en el lugar realizando el cerco de seguridad, por lo que los bomberos se abocaron a colaborar en la asistencia y en la finalización del operativo.

Afortunadamente, las personas involucradas no presentaban heridas, por lo que no fue necesario su traslado. Posteriormente, se realizaron tareas de limpieza sobre la cinta asfáltica para garantizar la normal circulación vehicular.

En el operativo también participaron efectivos de la Policía, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Protección Civil Municipal y personal de salud.

Desde los organismos intervinientes reiteraron la importancia de conducir con responsabilidad para evitar este tipo de situaciones. En ese sentido, recordaron respetar los límites de velocidad, utilizar siempre el cinturón de seguridad y circular con luces bajas encendidas, además de respetar los carriles de tránsito.