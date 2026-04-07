El Bolsón abre inscripciones al programa “Energía para tu hogar” para asistir a familias durante el invierno



La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de El Bolsón, a cargo de Norma Quisle, confirmó el inicio de las inscripciones al programa “Energía para tu hogar”, una política pública destinada a acompañar a las familias más vulnerables durante los meses de bajas temperaturas. La iniciativa reemplaza parcialmente la antigua denominación del Plan Calor en lo referido al acceso a garrafas, mientras que la asistencia con leña continuará bajo el esquema municipal tradicional. La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de El Bolsón, a cargo de Norma Quisle, confirmó el inicio de las inscripciones al programa “Energía para tu hogar”, una política pública destinada a acompañar a las familias más vulnerables durante los meses de bajas temperaturas. La iniciativa reemplaza parcialmente la antigua denominación del Plan Calor en lo referido al acceso a garrafas, mientras que la asistencia con leña continuará bajo el esquema municipal tradicional.

La funcionaria explicó que el programa ya se encuentra en marcha y que durante todo el mes de abril se llevará adelante el proceso de inscripción en distintos puntos del ejido, incluyendo tanto barrios urbanos como sectores rurales. La convocatoria abarcará desde las zonas más alejadas hacia el sur hasta áreas como Mallín Ahogado y Rincón de Nahuelpan, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo al beneficio.





“El programa se llama Energía para tu hogar y está vinculado principalmente a la entrega de garrafas. En paralelo, el Plan Calor municipal seguirá funcionando para la distribución de leña”, detalló, remarcando que ambas líneas de asistencia continuarán articuladas según las necesidades de cada familia.





El proceso de inscripción contempla un relevamiento integral de los hogares. Desde el área de Desarrollo Social se solicitarán datos completos del grupo familiar, dirección y vías de contacto, además de información clave sobre el tipo de recurso que requieren, ya sea gas envasado o leña. Esta evaluación permitirá definir posteriormente la asignación de los recursos disponibles.





“Lo que buscamos es conocer la situación real de cada familia. A partir de eso se hace la evaluación, como todos los años”, explicó la secretaria, quien además reconoció que la demanda podría superar la disponibilidad, en un contexto social complejo que se ha profundizado en el último tiempo.





En cuanto a la implementación, el programa se desarrollará durante los meses más fríos del año junio, julio y agosto. Si bien aún no está definido el cupo total de garrafas por familia, se prevé una modalidad de entrega quincenal, con una garrafa cada 15 días. En el caso de la leña, la asistencia consistirá en un metro mensual por hogar.





Las autoridades municipales estiman que el número de inscriptos podría incrementarse respecto a años anteriores. Como referencia, Kindle indicó que en ediciones previas el programa alcanzó entre 1.100 y 1.200 familias, aunque advirtió que la actual situación económica podría elevar esa cifra. “La realidad social está complicada y creemos que la demanda va a crecer”, sostuvo.





Además de la asistencia energética, desde el área se continúa trabajando de manera focalizada con familias en situación crítica, particularmente aquellas atravesadas por problemáticas de salud o integradas por adultos mayores. En estos casos, se articulan acciones con otras instituciones para brindar acompañamiento integral.





Finalmente, la secretaria destacó la importancia de que los vecinos se acerquen a inscribirse dentro de los plazos establecidos, ya que los datos relevados durante abril permitirán dimensionar el alcance del programa y planificar la distribución de recursos de cara al invierno.