El Bolsón avanza en acciones conjuntas para fortalecer la seguridad escolar

La Municipalidad de El Bolsón, encabezada por el intendente Bruno Pogliano, adhirió al protocolo de actuación elaborado por el Ministerio de Educación de la Provincia para abordar situaciones de amenazas en el ámbito escolar.





En este marco, se llevó adelante una reunión interinstitucional junto al Consejo Escolar Zona Andina, Policía y la Fiscalía Descentralizada de El Bolsón, con el objetivo de interiorizarse y fortalecer el trabajo articulado en la implementación del Protocolo de Actuación ante Amenazas.





Durante el encuentro se ratificó la plena vigencia de este instrumento, que establece lineamientos claros para actuar con responsabilidad, coordinación y rapidez ante situaciones que requieran intervención, incluyendo la activación inmediata de los mecanismos de seguridad correspondientes.





Desde el Municipio se reafirmó el compromiso de acompañar y fortalecer cada instancia de prevención y actuación, priorizando el cuidado integral de la comunidad educativa.





Asimismo, se destacó la importancia de llevar tranquilidad a las familias, subrayando que existe un trabajo permanente y coordinado entre las instituciones, con protocolos oficiales vigentes y herramientas concretas para docentes y equipos directivos.





En este sentido, se recordó que ante cualquier sospecha o amenaza, el procedimiento establece la intervención inmediata a través del llamado al 911, evitando improvisaciones y garantizando una respuesta rápida y efectiva.





Finalmente, se solicitó a la comunidad evitar la difusión de rumores o información no verificada, promoviendo el uso de canales oficiales para no generar angustia ni desinformación, y fortaleciendo el rol de las familias en el acompañamiento de estas situaciones.





El Estado municipal, provincial y las instituciones educativas continúan trabajando de manera conjunta para garantizar que las escuelas sigan siendo espacios seguros, de cuidado y de construcción colectiva.