La RTO ya funciona a pleno en El Bolsón: atienden hasta 20 vehículos por día y sumarán motos en mayo

A casi tres semanas de su puesta en marcha, la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en El Bolsón muestra una fuerte respuesta por parte de la comunidad y ya se consolida como un servicio clave para la región. Así lo confirmó Ibrahim Gazi, encargado del taller local, quien destacó que actualmente están atendiendo entre 15 y 20 vehículos por día, tanto particulares como de transporte.

“Estamos teniendo una buena respuesta de la gente, alrededor de entre 15 y 20 vehículos por día”, señaló Gazi, remarcando además la variedad de unidades que se acercan: desde autos particulares hasta camiones, colectivos y motorhomes.

La habilitación del servicio en la localidad representa un cambio significativo para transportistas y trabajadores del volante, que anteriormente debían trasladarse hasta Bariloche o el Alto Valle para cumplir con este requisito. “Son alrededor de 250 kilómetros lo que la gente tenía que realizar. Imaginate para quienes trabajan en un remís o en transporte de cargas, perder días u horas. Esto ahora les permite seguir trabajando rápidamente”, explicó.

El sistema de atención es simple: se realiza por orden de llegada y solo se requiere presentar la cédula de identificación del vehículo. “No es necesario que el titular esté presente, cualquier persona habilitada para manejar puede acercarse con la cédula”, aclaró.

Uno de los anuncios más esperados es la incorporación de motocicletas al sistema de verificación. Según adelantó Gazi, “a partir del mes que viene seguramente vamos a poder realizar la verificación técnica para motos”, ampliando así el alcance del servicio.

En cuanto a los costos, los valores varían según el tipo de vehículo. Para motos, los precios irán desde los 24.000 hasta los 48.100 pesos, dependiendo de la cilindrada. En el caso de autos particulares, la tarifa es de 48.100 pesos, mientras que las pick-ups ascienden a 72.200 pesos. Para vehículos de carga o transporte, el costo ronda los 106.000 pesos, y en el caso de los colectivos, cerca de los 200.000 pesos.

El servicio también está disponible para vecinos de localidades cercanas de Chubut como Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila o El Maitén. En estos casos, deben gestionar previamente una autorización especial. “Pueden mandarnos la cédula por WhatsApp, nosotros cargamos los datos y solicitamos una excepción a Vialidad. Está demorando entre 24 y 48 horas, aunque últimamente en 24 horas ya está listo”, indicó.

Para quienes deseen contactarse o realizar consultas, el taller se encuentra en Google Maps como ITB SRL y dispone del número de WhatsApp 2944-66-52-79. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 16 horas.

Con una demanda sostenida y la incorporación de nuevos servicios en el corto plazo, la RTO en El Bolsón comienza a convertirse en una herramienta fundamental para mejorar la seguridad vial y facilitar el trabajo de quienes dependen del vehículo a diario.