Rescate en el cerro Ventana: un bebé cayó 30 metros y sobrevivió a un operativo de extrema tensión

Un dramático operativo de rescate se vivió este domingo en el cerro Ventana, al sur de San Carlos de Bariloche, luego de que un bebé de apenas un año y medio cayera por una ladera rocosa tras desprenderse la mochila de trekking en la que era transportado por sus padres.

En un primer momento se habló de una caída de 15 metros, pero con el correr de las horas, desde Protección Civil confirmaron que el menor se desplazó cerca de 30 metros por la pendiente, en una zona de gran desnivel y terreno rocoso.

El jefe de Operaciones de Protección Civil, Jesús Vargas, brindó detalles del hecho y del complejo despliegue que se llevó adelante tras el alerta que ingresó al sistema de emergencias 911 y fue derivado al 103. “El pequeño rodó por la ladera aún con la mochila puesta, lo que llevó a una mejor amortiguación de los golpes”, explicó.

Al momento de ser alcanzado por los rescatistas, el bebé presentaba sangrados activos en el rostro, aunque se encontraba consciente, un dato clave que llevó tranquilidad en medio de la tensión. Según se indicó, el sistema de transporte utilizado por sus padres —un matrimonio de nacionalidad rusa— fue determinante para evitar consecuencias aún más graves, como fracturas o lesiones de mayor complejidad.

El operativo contó con la intervención de múltiples organismos, entre ellos la Policía de Río Negro, Parques Nacionales, el SPLIF y personal del Hospital Zonal, que trabajaron de manera coordinada para asistir al menor y garantizar su traslado.

Desde Protección Civil aprovecharon la situación para advertir sobre los riesgos del cerro Ventana, un sendero que no forma parte del registro oficial de trekking. “Ese sendero parece suave, pero tiene una parte muy técnica y peligrosa”, señaló Vargas, quien además explicó que gran parte del recorrido se realiza sobre terrenos privados, lo que impide tareas de señalización o demarcación por parte de Parques Nacionales.

La jornada estuvo lejos de terminar tras el rescate del bebé. Mientras los brigadistas regresaban hacia la ruta, recibieron un nuevo alerta: cuatro personas oriundas de Bariloche se habían extraviado en la misma zona. El equipo debió reorganizarse rápidamente y retomar el ascenso. Tras una hora y media de búsqueda, lograron dar con el grupo, que afortunadamente se encontraba en buen estado de salud.

En paralelo, la Justicia inició una investigación por presunta negligencia contra los padres del menor, y la mochila utilizada en el traslado fue secuestrada por la Comisaría 42 para la realización de pericias.

El hecho vuelve a poner en foco la importancia de extremar las medidas de seguridad al realizar actividades de montaña, especialmente en sectores no habilitados o sin señalización, donde el riesgo puede ser mayor de lo que aparenta.