Río Negro hace 5 obras de agua y cloacas que beneficiarán a 129 mil vecinos





El Gobierno de Río Negro avanza con cinco obras estratégicas de agua potable y saneamiento que beneficiarán a más de 129 mil rionegrinos y rionegrinas en distintas localidades, mejorando su calidad de vida para los próximos 20 años.

Las obras se ejecutan con financiamiento internacional del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), fondos gestionados a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE).





El Superintendente del DPA, Gastón Renda, destacó que “se trata de un financiamiento muy importante que permite hacer obras realmente estratégicas y de gran magnitud en nueve localidades en simultáneo”.

En este marco, el organismo tendrá a su cargo la ejecución de cinco intervenciones principales. En Dina Huapi se hará una obra de abastecimiento de agua potable que beneficiará a 18.480 personas, fortaleciendo el sistema ante el crecimiento sostenido de la localidad, mientras que en El Bolsón se hará una obra del sistema de desagües cloacales que alcanzará a 63.369 vecinos, en el marco de un plan integral.

En tanto, en Sierra Grande y Playas Doradas se ampliará el sistema de agua potable para 21.372 personas (11.693 en Sierra Grande y 9.679 en Playas Doradas). Además, en Río Colorado se encuentra en ejecución el sistema de desagües cloacales con un alcance proyectado de 25.953 vecinos y vecinas para los próximos 20 años.

En Cipolletti se realizará una obra de desagües pluviales en tres cuencas urbanas que permitirá mejorar el drenaje y recuperar espacios para uso comunitario. Se estima un beneficio inmediato para más de 8.200 personas, junto con miles de beneficiarios indirectos, a partir de la mejora en el escurrimiento pluvial y la recuperación de espacios urbanos.

Renda subrayó que estas obras “responden a necesidades concretas de las comunidades, al crecimiento de las ciudades y a demandas históricas de los vecinos”, y remarcó que muchas de ellas “son obras que no siempre están a la vista, pero resultan esenciales para garantizar agua de calidad, saneamiento y cuidado del ambiente”.

Finalmente, Renda destacó el trabajo articulado del Gobierno Provincial: “Es un trabajo muy importante de todo el equipo, con la participación de distintos organismos como ARSA, Vialidad Rionegrina y Obras Públicas, que permite avanzar en estas obras y llevarlas a la etapa de ejecución”.

De esta manera, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA) se ejecutan en simultáneo proyectos clave que darán respuesta a demandas históricas vinculadas al acceso al agua potable, el saneamiento y el desarrollo urbano.