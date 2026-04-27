Río Negro paga sueldos el 1 de mayo con aumento

En esta liquidación se aplicará un incremento del 5,65%, correspondiente al IPC del bimestre febrero-marzo, y además se completará el pago de indumentaria con una segunda cuota de $125.000, que se suma a la primera abonada el 17 de abril por planilla complementaria.





Los haberes se depositarán en una única jornada para el personal de Salud (incluyendo guardias y horas extras), Policía de Río Negro, Servicio Penitenciario Provincial, docentes y porteros, trabajadores de la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, pensiones de Bomberos Voluntarios, los poderes Legislativo y Judicial y los organismos de control.





La medida consolida una política sostenida de orden y previsibilidad en el pago de salarios, en un contexto nacional complejo, garantizando que las y los trabajadores estatales cobren en tiempo y forma, con actualizaciones que sostienen el poder adquisitivo.





El Gobernador Alberto Weretilneck destacó que “cumplir con los salarios en fecha y con aumentos es una decisión que refleja el orden de la Provincia y el respeto por cada trabajador”, y remarcó que “este es el camino: cuidar los recursos y sostener la previsibilidad para todas las familias rionegrinas”.





Con este cronograma, Río Negro reafirma el rumbo de una gestión que ordena, cumple y da certezas, sosteniendo el salario como eje central de la economía cotidiana en cada localidad.

El Gobierno de Río Negro abonará los salarios al personal de la administración pública el viernes 1 de mayo, con la incorporación del aumento por actualización automática que cubre la inflación y el pago de la segunda cuota de indumentaria.