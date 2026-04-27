Río Negro suma Río Bot para simplificar trámites desde el celular

La herramienta fue presentada por el Gobernador Alberto Weretilneck en sus redes sociales: “Es una nueva forma de hacer trámites: más simple, más rápida y desde el celular. Menos filas, menos vueltas y todo en un solo lugar. Un Estado activo que usa la tecnología para estar más cerca y dar respuestas concretas todos los días”.





La incorporación de Río Bot forma parte del proceso de modernización del Estado provincial, que avanza con planificación y un rumbo claro: simplificar la gestión pública y acercar soluciones concretas a la vida cotidiana de los rionegrinos.





Un canal simple para resolver gestiones

Río Bot está diseñado para responder a necesidades concretas: permite iniciar trámites, solicitar turnos, inscribirse en programas y acceder a información oficial sin intermediarios. El sistema guía al usuario paso a paso y brinda respuestas inmediatas.





Para utilizarlo, solo hay que iniciar una conversación por WhatsApp al 299 5517490, indicar la consulta y seguir las opciones disponibles.

La herramienta elimina barreras habituales en la gestión pública: evita filas, reduce tiempos de espera, simplifica procesos y centraliza la información. Está disponible las 24 horas y permite gestionar desde cualquier lugar, especialmente en una provincia extensa, donde la cercanía del Estado es clave.





“Sabemos que falta, pero este es el rumbo: simplificar las cosas y darle soluciones a la gente”, agregó Weretilneck, reafirmando el camino de transformación que lleva adelante la Provincia.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha Río Bot, un asistente digital que permite realizar trámites, pedir turnos y acceder a programas de manera simple, rápida y directa desde el celular. La herramienta funciona a través de WhatsApp y centraliza servicios en un solo canal, mejorando la atención y reduciendo tiempos para los vecinos.